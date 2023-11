Wall Street ouvre en hausse, optimiste sur la trajectoire des taux

PARIS (Reuters) - Les Bourses américaines avancent lundi à l'ouverture, les marchés pariant sur la fin des hausses de taux de la Réserve fédérale et alors que de nombreux responsables de politique monétaire s'exprimeront cette semaine. Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones gagne 57,47 points, soit 0,17% à 34.118,79 points et le Standard & Poor's 500, plus large, progresse de 0,22% à 4.368,10 points. Le Nasdaq Composite prend 0,27% soit 35,80 points, à 13.514,082. La Fed a maintenu ses taux inchangés au cours de sa dernière réunion de politique monétaire, le 1er novembre, tandis qu'un rapport sur l'emploi plus faible qu'anticipé par les économistes a ravivé l'espoir que l'économie américaine soit enfin en ralentissement, sous l'effet des hausses de taux. Les marchés tablent sur un nouveau maintient des taux à leurs niveaux actuels en décembre, avant une première baisse en juin. Les investisseurs demeurent néanmoins prudents. Plusieurs responsables de politique monétaire s'exprimeront cette semaine, dont le président de la banque centrale Jerome Powell, la membre du conseil des gouverneurs Lisa Cook, le président de la Fed de New York John Williams et la présidente de la Fed de Dallas Lorie Logan. Walt Disney, Instacart et Biogen publieront par ailleurs leurs résultats trimestriels cette semaine. Aux valeurs, Tesla avance de 1,63%, le groupe prévoyant de construire une voiture à 25.000 euros dans son usine près de Berlin, et comptant également augmenter les salaires de 4% pour les travailleurs allemands, sous la pression des syndicats. (Rédigé par Corentin Chappron, édité par Kate Entringer)