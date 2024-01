Wall Street ouvre en hausse, nouveau record pour le S&P

par Augustin Turpin (Reuters) - La Bourse de New York a ouvert en hausse lundi dans un contexte d'optimisme ambiant qui a porté le S&P 500 à un nouveau plus haut historique. Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones gagne 0,46%, à 38.036,29 points et le Standard & Poor's 500, plus large, progresse de 0,51% à 4.864,55 points pour évoluer sur un niveau jamais atteint. De son côté, le Nasdaq Composite prend 0,72% à 15.419,61 points. Wall Street reste tirée par le segment de la technologie, où sont regroupées certaines des plus grandes capitalisations comme Alphabet, Meta Platforms et Tesla qui gagnent entre 0,7% et 1,6% dans les premiers échanges. Macy's prend 1,4% après avoir rejeté dimanche l'offre de reprise de 5,8 milliards de dollars du consortium d'investisseurs réunissant Arkhouse Management et son partenaire Brigade Capital Management, citant des inquiétudes sur le financement et la valorisation de cette opération. Archer-Daniels-Midland chute de 16% après avoir mis son directeur financier en congé administratif, avec effet immédiat. Gilead Sciences abandonne 9,9% après avoir déclaré lundi qu'un essai de phase avancée de son anticorps conjugué à un médicament Trodelvy n'a pas permis de démontrer d'amélioration significative de la survie des patients atteints d'un cancer du poumon. (Rédigé par Augustin Turpin, édité par Blandine Hénault)