Wall Street ouvre en hausse malgré les craintes sur les taux

PARIS (Reuters) - Wall Street a ouvert en hausse mardi, les investisseurs faisant fi des déclarations des banquiers centraux plaidant pour des politiques monétaires plus restrictives. Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones avance de 24,3 points, soit 0,07%, à 33.739,0 points, le Standard & Poor's 500 progresse de 0,20% à 4.337,4 points et le Nasdaq Composite gagne 0,47%, soit 52,75 points, à 13.398,6 points. Le forum annuel de la Banque centrale européenne (BCE), qui rassemble depuis lundi les grands argentiers mondiaux, a été marqué par les déclarations "faucon" des premiers intervenants. Mais la publication d'une hausse inattendue des nouvelles commandes de biens d'équipements en mai aux Etats-Unis a contribué à rassurer les opérateurs de marché sur la santé de l’économie américaine. Côté valeurs, le constructeur de camions électriques Lordstown Motors chute de près de 50% après s'être placé mardi sous la protection de la loi sur les faillites et déclaré en vente après un différend concernant un investissement promis par Foxconn. (Reportage Corentin Chappron, édité par Blandine Hénault)