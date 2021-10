Wall Street ouvre en hausse, les résultats l'emportent sur le PIB

PARIS (Reuters) - La Bourse de New York a ouvert en hausse jeudi, toujours soutenue par l'augmentation des bénéfices des grands groupes cotés, qui l'emporte sur le chiffre décevant de la croissance économique aux Etats-Unis publié en début de journée.

Quelques minutes après le début des échanges, l'indice Dow Jones gagne 145,31 points, soit 0,41%, à 35.636, le Standard & Poor's 500 progresse de 0,42% à 4.571 et le Nasdaq Composite prend 0,38% à 15.293,84.

Le département du Commerce a annoncé une heure avant l'ouverture que le produit intérieur brut (PIB) des Etats-Unis avait augmenté de 2% seulement en rythme annualisé sur juillet-septembre alors que le marché tablait sur une croissance de 2,7%.

Mais cette déception, qui s'explique principalement par l'impact du variant Delta du coronavirus, est largement occultée par la vigueur du rebond des profits des grands noms de Wall Street: Ford bondit ainsi de 10,83% après un bénéfice trimestriel supérieur aux attentes et le relèvement de sa prévision pour l'ensemble de l'année.

Le géant des équipements de chantier et de terrassement Caterpillar et celui de la pharmacie Merck gagnent respectivement 2,57% et 3,58%, les meilleures performances du Dow Jones, après leurs trimestriels.

Apple et Amazon, qui présenteront leurs comptes après la clôture des marchés américains, prennent 1,15% et 0,11% respectivement.

A la baisse, eBay chute de 6,17% après une prévision inférieure au consensus pour le trimestre en cours.

Les profits du S&P 500 au troisième trimestre sont désormais attendus en hausse de 37,6% sur un an, contre +29,4% attendu au début de la période de publication, selon les données de Refinitiv.

Les investisseurs gardent un oeil sur les négociations en cours au Capitole à Washington, où s'est rendu le président Joe Biden pour tenter d'arracher un compromis entre les élus démocrates du Congrès sur ses projets budgétaires.

(Marc Angrand)