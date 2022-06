Wall Street ouvre en hausse, les résultats de sociétés en soutien

PARIS (Reuters) - La Bourse de New York a ouvert en hausse mercredi, les solides résultats et prévisions publiés par les entreprises comme Salesforce ou Capri ayant pris le pas sur les inquiétudes liées à l'inflation et à la conjoncture économique.

Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones gagne 235,41 points, soit 0,71%, à 33.225,53 points et le Standard & Poor's 500, plus large, progresse de 0,81% à 4.165,78 points.

Le Nasdaq Composite prend 1,25%, soit 151,21 points, à 12 232,60.

La tendance sur les marchés d'actions reste toutefois fragile car les investisseurs redoutent qu'une accélération de la hausse des taux d'intérêt précipite l'économie américaine en récession.

S'il est quasiment acquis que la Réserve fédérale augmentera ses taux d'un demi-point ce mois-ci et en juillet, l'incertitude demeure pour les mois suivants alors que le marché avait un temps espéré une pause en septembre dans la hausse du coût du crédit.

Deux responsables de la banque centrale américaine, James Bullard et John Williams, doivent s'exprimer ce mercredi et les investisseurs espèrent y trouver des indices sur la trajectoire de taux alors que l'inflation américaine évolue à un sommet de 40 ans.

Les investisseurs attendent également la publication à 14h00 GMT de l'indice ISM manufacturier aux Etats-Unis pour le mois de mai. Le consensus Reuters prévoit un ralentissement de l'activité du secteur à 54,5 après 55,4 en avril.

Aux valeurs, Salesforce bondit de 12% à la faveur d'une révision à la hausse de sa prévision de bénéfice annuel ajusté, le groupe ayant par ailleurs précisé ne constater aucun impact significatif de la dégradation des perspectives économiques sur ses activités.

Le groupe de luxe Capri, qui possède entre autres les marques Michael Kors, Versace et Jimmy Choo, monte de 4,3%, grâce au relèvement de sa prévision de bénéfice annuel.

Sur le plan sectoriel, le compartiment des nouvelles technologies (+1,4%) profite des achats à bon compte sur des valeurs comme Apple (+1%), Microsoft (+1,6%), Alphabet (+1,5%) ou encore Meta Platforms (+1,7%).

