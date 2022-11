Wall Street ouvre en hausse, les prix à la production ralentissent aux USA

PARIS (Reuters) - La Bourse de New York a ouvert en hausse mardi après la publication des données mensuelles sur les prix à la production qui suggèrent un ralentissement de l'inflation aux Etats-Unis, ce qui ravive l'espoir d'une accalmie dans le resserrement monétaire de la Réserve fédérale américaine (Fed).

Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones gagne 429,5 points, soit 1,28%, à 33.966,2 points et le Standard & Poor's 500, plus large, progresse de 1,74% à 4.026,39 points.

Le Nasdaq Composite prend 2,45%, soit 274,13 points, à 11.470,35.

Une heure avant l'ouverture de Wall Street, le département du Travail a indiqué que les prix à la production (PPI) aux Etats-Unis avaient augmenté en octobre de 0,2% sur un mois et de 8,0% sur un an après des gains respectifs de 0,2% et 8,4% en septembre.

Les économistes interrogés par Reuters tablaient en moyenne sur une hausse de 0,4% d'un mois sur l'autre et de 8,3% en rythme annuel.

Après le ralentissement plus marqué qu'anticipé des prix à la consommation (CPI) en octobre aux Etats-Unis, cette nouvelle donnée vient conforter le scénario d'une inflation qui a désormais atteint un pic, ce qui pourrait inciter la Fed à modérer le rythme du relèvement de ses taux d'intérêt.

"Ces données vont confirmer les espoirs selon lesquels l'inflation commence à changer de trajectoire. Cela va donner plus de confiance au marché", a souligné Robert Pavlik, gestionnaire de portefeuille chez Dakota Wealth à Fairfield.

Le marché table désormais avec une probabilité à 91% sur un relèvement limité des taux de la Fed de 50 points de base en décembre après quatre hausses consécutives de 75 points, selon le baromètre Fedwacth qui voit le coût du crédit culminer à 4,75%-5,0% en mai 2023.

Aux valeurs, Walmart prend 6,01% après le relèvement de sa prévision de ventes nettes pour l'ensemble de l'année et l'annonce d'un plan de rachat d'actions de 20 milliards de dollars.

Home Depot gagne 1,79%, le numéro un mondial des magasins de bricolage ayant fait état mardi d'une croissance de ses ventes à magasins comparables supérieure aux attentes au troisième trimestre de son exercice fiscal.

Plusieurs valeurs chinoises cotées sur les marchés américains montent également, les commentaires sur la rencontre entre les présidents américain et chinois en marge du sommet du G20 étant dominés par un regain d'optimisme sur les relations entre les deux pays. Les titres Alibaba, Baidu, Pinduoduo et JD.Com prennent entre 6,7% et 11,4%.

(Rédigé par Claude Chendjou, édité par Kate Entringer)