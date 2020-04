Wall Street ouvre en hausse, les premiers résultats bien accueillis

Crédit photo © Reuters

(Reuters) - La Bourse de New York monte en début de séance mardi, profitant d'un indicateur économique chinois meilleur qu'attendu et des premières publications de résultats trimestriels, qui rassurent malgré l'impact marqué de la pandémie de coronavirus.

Quelques minutes après le début des échanges, l'indice Dow Jones gagne 517,32 points, soit 2,21%, à 23.908,09 points. Le Standard & Poor's 500, plus large, progresse de 2,19% à 2.822,07, au plus haut depuis le 11 mars, et le Nasdaq Composite prend 2,4% à 8.389,22.

Les investisseurs, aux Etats-Unis comme en Europe, ont apprécié l'annonce par Pékin d'une baisse moins forte qu'anticipé des exportations chinoises en mars, de bon augure pour la reprise de l'activité économique après des semaines de confinement.

Plus généralement, le sentiment de marché profite des espoirs de voir la pandémie de coronavirus atteindre son pic dans plusieurs des pays les plus touchés et de ceux d'une levée progressive des mesures de confinement aux Etats-Unis comme en France ou en Espagne.

Mais la séance de ce mardi est surtout la première animée par les publications de résultats de grands noms de la cote: JPMorgan Chase, la première banque américaine par les actifs, gagne ainsi 3,58%, la plus forte hausse du Dow malgré l'annonce d'une chute de son bénéfice sur les trois premiers mois de l'année. Le titre affichait déjà auparavant une baisse de 29% depuis le début de l'année.

Toujours dans le secteur bancaire, Wells Fargo prend 1,75% malgré un bénéfice réduit pratiquement à zéro au premier trimestre.

Johnson & Johnson s'adjuge quant à lui 3,7%, l'augmentation du dividende compensant la révision à la baisse des prévisions.

(Marc Angrand, édité par Patrick Vignal)