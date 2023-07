Wall Street ouvre en hausse, les géants de la "tech" attendus

PARIS (Reuters) - La Bourse de New York a ouvert en hausse prudente mercredi après la publication par Goldman Sachs d'un bénéfice trimestriel en baisse mais l'optimisme sur les résultats des géants des nouvelles technologies comme Tesla, Netflix et IBM, prévus dans la soirée, soutient la tendance. Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones gagne 134,16 points, soit 0,38%, à 35.086,09 points et le Standard & Poor's 500, plus large, progresse de 0,33% à 4.570,32 points. Le Nasdaq Composite prend 0,25%, soit 36,43 points, à 14.390,07. Dernière des grandes banques américaines à publier après Bank of America (+0,33%), Morgan Stanley (+0,01%), JPMorgan Chase (-0,49%) et Wells Fargo (+0,02%), Goldman Sachs a fait état mercredi d'un fort recul de son bénéfice au deuxième trimestre, en deçà des attentes, en raison d'une dépréciation dans sa fintech GreenSky. L'action Goldman Sachs, volatile dans les contrats à terme, recule de 0,88% à l'ouverture de la séance, au lendemain d'une forte hausse des banques. L'indice du secteur bancaire grappille encore 0,05% mercredi. "Nous avons beaucoup de grandes banques qui ont publié et les résultats ont été plutôt bons jusqu'ici. (Goldman) est probablement le premier contretemps", note Dennis Dick, analyste marchés chez Triple D Trading. Les banques régionales Citizens Financial(+0,99%) et M&T Bank (+2,84%), qui publiaient également leurs comptes financiers, ont elles dépassé les attentes de Wall Street. Les investisseurs attendent désormais les premiers résultats dans le secteur des nouvelles technologies, avec notamment Tesla (+0,62%), Netflix (+0,65%) et IBM (+0,43%). Microsoft, qui a touché mardi un pic historique à 366,78 dollars l'action, prenait encore 0,47% mercredi, à la faveur d'une hausse attendue de ses tarifs sur la suite bureautique Office avec l'intégration de nouvelles fonctionnalités liées à l'intelligence artificielle. Le feu vert provisoire de Londres à l'accord de fusion entre VMware et Broadcom permet au premier de bondir de 6,3415%, tandis que le second reflue de 0,99%. * Pour les valeurs à suivre, cliquez sur (Rédigé par Claude Chendjou, édité par Kate Entringer)