Wall Street ouvre en hausse, le regain d'optimisme se confirme

PARIS (Reuters) - La Bourse de New York a ouvert en hausse vendredi et se dirige vers une performance hebdomadaire positive après les indicateurs jugés rassurants des derniers jours sur l'inflation aux Etats-Unis, qui apaisent en partie les craintes d'une forte hausse de taux en septembre.

Quelques minutes après le début des échanges, l'indice Dow Jones gagne 165,14 points, soit 0,5%, à 33.501,81, le Standard & Poor's 500 progresse de 0,51% à 4.228,72 et le Nasdaq Composite prend 0,48% à 12.841,59.

Le S&P-500, principale référence pour de nombreux investisseurs américains, affiche à ce stade une hausse de 2% sur l'ensemble de la semaine, sa quatrième performance hebdomadaire positive d'affilée.

Quant au Nasdaq, avec une progression de 1,45% par rapport à sa clôture de vendredi dernier, il évolue 21,5% au-dessus de son point bas du 16 juin.

Si les responsables de la Réserve fédérale et une partie des investisseurs n'excluent toujours pas une nouvelle hausse de taux de trois quarts de point en septembre, l'hypothèse d'un relèvement limité à un demi-point est de nouveau privilégiée après les chiffres inférieurs aux attentes des prix à la consommation comme à la production publiés ces deux derniers jours.

Les statistiques des prix à l'importation publiés une heure avant l'ouverture de Wall Street ont confirmé cette tendance avec une baisse de 1,4% en juillet, qui ramène leur hausse sur un an à 8,8% après +10,7% en juin.

Cette évolution, qui apaise un peu les inquiétudes sur les taux, profite entre autres aux valeurs de croissance comme Apple, qui gagne 0,74%, ou Intel (+0,93%).

La meilleure performance du Dow Jones est pour Wall Disney, toujours porté par ses résultats trimestriels: en hausse de 2,6%, le titre porte à plus de 12% ses gains de la semaine.

Le regain d'appétit pour le risque a conduit les investisseurs à acheter pour 7,1 milliards de dollars d'actions sur la semaine au 10 août selon les données hebdomadaires de Bank of America, et les valeurs de croissance américaines ont enregistré leur afflux de capitaux le plus important depuis décembre.

Le début de séance sera animé par la publication à 14h00 GMT de la première estimation de l'indice de confiance du Michigan, attendu en hausse à 52,5 après 51,5 en juin.

(Rédigé par Marc Angrand)