Wall Street ouvre en hausse, le ralentissement de l'inflation se confirme

Wall Street ouvre en hausse, le ralentissement de l'inflation se confirme













Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - La Bourse de New York a ouvert en hausse mercredi, confortée par les publications macroéconomiques du jour qui confirment le ralentissement de l'inflation et de la demande, ce qui pourrait inciter la Réserve fédérale américaine (Fed) à ne plus relever ses taux d'intérêt dans l'actuel cycle de resserrement monétaire. Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones gagne 107,97 points, soit 0,31%, à 34.935,67 points et le Standard & Poor's 500, plus large, progresse de 0,33% à 4 510,71 points. Le Nasdaq Composite prend 0,38%, soit 52,89 points, à 14 147,27. Après les chiffres mensuels des prix à la consommation (CPI) aux Etats-Unis qui ont montré mardi une décélération plus forte que prévu en octobre, une autre statistique est venue confirmée mercredi le ralentissement des pressions inflationnistes dans le pays, puisque que la croissance des prix à la production (PPI) a faibli le mois dernier à un rythme plus important qu'anticipé. Ce rapport, combiné au ralentissement de la croissance de l'emploi et des salaires conduit nombre d'économistes à prédire que l'actuel cycle de resserrement monétaire de la Fed, entamé en mars 2022, était désormais à son apogée. D'autant que les ventes au détail aux Etats-Unis ont reculé en octobre, de 0,1% après une hausse de 0,9% en septembre, signe d'un ralentissement de la demande sur fond de taux d'intérêt élevés. Aux valeurs, Target s'envole de 14,46% après avoir annoncé anticiper un bénéfice largement supérieur aux attentes de Wall Street pour le trimestre en cours des fêtes de fin d'année. Son concurrent Walmart prend 0,91%. Autre hausse spectaculaire, Sirius Xm Holdings grimpe de 9,77%, Berkshire Hathaway ayant pris une participation dans le groupe. (Rédigé par Claude Chendjou, édité par Kate Entringer)