Wall Street ouvre en hausse, le ralentissement de l'inflation se confirme

PARIS (Reuters) - La Bourse de New York a ouvert en hausse jeudi après de nouvelles données confirmant un ralentissement de l'inflation aux Etats-Unis, ce qui renforce la perspective d'une fin imminente dans la remontée des taux de la Réserve fédérale américaine (Fed). Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones gagne 47,8 points, soit 0,14%, à 33.694,3 points et le Standard & Poor's 500, plus large, progresse de 0,32% à 4.105,2 points. Le Nasdaq Composite prend 0,72%, soit 85,31 points, à 12.014,65. Une heure avant l'ouverture de Wall Street, le département du Travail a annoncé que les prix à la production (PPI) aux Etats-Unis s'étaient contractés de 0,5% en mars par rapport à févier alors que le consensus Reuters prévoyait une croissance nulle. Sur un an, cela porte la décélération du PPI à 2,7% après +4,9% en février et un consensus à +3,0%. La veille, les chiffres publiés par le même département américain avaient montré que les prix à la consommation (CPI) aux Etats-Unis avaient enregistré en mars un ralentissement plus marqué que prévu sur un mois (+0,1%) et en rythme annuel (+5,0%). Parallèlement, les inscriptions au chômage aux Etats-Unis ont augmenté plus que prévu la semaine dernière, à 239.000, nouveau signe du ralentissement du marché du travail alors que la flambée des coûts d'emprunts freine la demande. "C'est un bon signe montrant que l'inflation ralentit et chute assez fortement. Les demandes d'inscriptions au chômage sont également une bonne nouvelle pour la Fed", souligne Peter Cardillo, chef économiste chez Spartan Capital Securities. Sur le marché obligataire, les rendements des Treasuries à dix ans et à deux ans reculent respectivement à 3,3905% et à 3,9202%. Les marchés financiers parient sur une ultime hausse de 25 points de base des taux de la Fed en mai après des relèvements de 475 points de base au total depuis mars 2022, le taux des fonds fédéraux étant actuellement de 4,75%-5,00%. Aux valeurs, avant les publications financières des grandes banques américaines prévues vendredi, quelques résultats animent les échanges jeudi, dont Delta Air Lines qui prend 0,29%. La compagnie aérienne a publié une prévision de bénéfice trimestriel plus élevée que prévu, citant des réservations "record" pour cet été. Harley-Davidson recule de 3,47% avec l'annonce du départ de sa directrice financière Gina Goetter au profit du fabricant de jouets Hasbro (+1,02%). (Rédigé par Claude Chendjou, édité par Blandine Hénault)