Wall Street ouvre en hausse, la hausse du chômage rassure sur les taux

Crédit photo © Reuters

(Reuters) - La Bourse de New York a ouvert en hausse vendredi, portée par la publication d'une hausse inattendue du taux de chômage, qui renforce les attentes selon lesquelles la Réserve fédérale maintiendra ses taux inchangés ce mois-ci. Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones gagne 211,07 points, soit 0,61 %, à 34.932,98 points et le Standard & Poor's 500, plus large, progresse de 0,61 % à 4.535,14 points. Le Nasdaq Composite prend 0,69%, soit 96,80 points, à 14.131,76. Le rapport du département du Travail pour le mois d'août, publié peu avant l'ouverture de la Bourse, montre que le taux de chômage a augmenté à 3,8%, alors que les économistes interrogés par Reuters s'attendaient à ce qu'il reste inchangé à 3,5%. Les salaires ont progressé de 0,2% sur un mois, ce qui représente un ralentissement par rapport à la hausse de 0,4% enregistrée en juillet. Ce rapport était très attendu pour éclairer la prochaine décision de taux de la Réserve fédérale, au lendemain de la publication de l'indicateur PCE américain, l'une des mesures d'inflation préférées de la banque centrale, qui a montré que les prix poursuivaient leur décrue outre-Atlantique. "La probabilité que l'institution monétaire américaine fasse une pause lors de sa prochaine réunion n'a jamais été aussi élevée," a dit John Plassard, analyste chez Mirabaud. Pour Michael Arone, stratège en chef des investissements de State Street Global Advisors, le rapport "offre aux investisseurs le meilleur des deux mondes". "Le marché de l'emploi s'assouplit juste assez pour tenir la Fed à distance tout en étant suffisamment fort pour éviter une récession économique", a-t-il déclaré. L'indice ISM manufacturier pour le mois d'août est en outre attendu à 14h00 GMT. Aux valeurs, le fabricant d'ordinateurs Dell Technologies gagne 20% après avoir revu à la hausse ses prévisions annuelles. Broadcom perd 4,22%, le groupe ayant prévu un chiffre d'affaires inférieur aux attentes pour le trimestre en cours en raison d'une baisse de la demande des entreprises. Tesla, qui a réduit le prix de certains de ses modèles, a ouvert en baisse de 2,4%. * Pour les valeurs à suivre, cliquez sur (Rédigé par Diana Mandiá, édité par Kate Entringer)