Wall Street ouvre en hausse, la dépense publique aux USA en soutien

PARIS (Reuters) - La Bourse de New York a ouvert en hausse vendredi, la perspective de progression des dépenses publiques dans le projet de budget que Joe Biden doit présenter en fin de journée l'emportant sur l'annonce d'une accélération de la hausse des prix à la consommation.

Quelques minutes après le début des échanges, l'indice Dow Jones gagne 124,16 points, soit 0,36%, à 34.588,8, le Standard & Poor's 500 0,3% à 4.213,59 et le Nasdaq Composite 0,37% à 13.787,26.

Le S&P-500 évolue ainsi à moins de 0,6% de son record du 7 mai (4.238,04 points).

A quelques heures du week-end prolongé du Memorial Day, le président américain doit dévoiler son projet de budget pour l'exercice qui débutera le 1er octobre et selon le New York Times, il devrait annoncer son intention de porter les dépenses publiques à environ 6.000 milliards de dollars (4.918 milliards d'euros).

La perspective de voir la Maison blanche maintenir un soutien budgétaire massif rassure donc les investisseurs alors que le risque d'un resserrement monétaire est loin d'avoir disparu.

L'indice des prix à la consommation "core PCE", le plus surveillé par la Réserve fédérale, affiche en effet une hausse de 3,1% sur un an en avril selon les chiffres publiés une heure avant l'ouverture par le département du Commerce, dépassant plus nettement encore qu'attendu l'objectif que s'est fixé la Fed.

Ces chiffres ont permis au dollar d'amplifier sa hausse face aux autres grandes devises (+0,44%) mais ils ont suscité peu de réactions sur le marché obligataire, le rendement des bons du Trésor à dix ans restant quasi stable à 1,596%.

Dans l'actualité des sociétés cotées, Salesforce gagne 6,06%, la meilleure performance du Dow Jones, le marché saluant le relèvement de ses prévisions de résultats annuels.

HP chute en revanche de 6,82% après avoir averti que la pénurie de semi-conducteurs risquait de l'empêcher de pouvoir répondre à la demande d'ordinateurs portables.

