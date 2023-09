Wall Street ouvre en hausse, l'espoir sur la Fed en soutien

(Reuters) - La Bourse de New York a ouvert en petite hausse jeudi, la publication de données économiques plus solides que prévu n'ayant pas entamé les espoirs d'une pause dans les hausses de taux de la Réserve fédérale (Fed) en septembre. Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones gagne 192,73 points, soit 0,56%, à 34.768,26 points et le Standard & Poor's 500, plus large, progresse de 0,57% à 4.493,12 points. Le Nasdaq Composite prend 0,59%, soit 81,95 points, à 13.895,53. Le rapport publié jeudi par le département du Travail américain a montré que les prix à la production (PPI) pour la demande finale avaient augmenté de 0,7% en août, tandis que les analystes tablaient sur un hausse de 0,4%. Ils ont également progressé plus que prévu sur un an, de 1,6% le mois dernier contre une hausse attendue de 1,2%. Les ventes au détail ont en outre augmenté plus que prévu le mois dernier aux Etats-Unis, tandis que les inscriptions au chômage pour la semaine qui s'est achevée le 9 septembre ont été inférieures aux attentes - de 220.000 contre un consensus de 225.000-, ce qui indique un marché du travail tendu. Ces données étaient d'autant plus surveillées que la Réserve fédérale (Fed) doit prendre ses décisions de politique monétaire le 20 septembre et que les pressions inflationnistes sous-jacentes aux États-Unis semblent s'atténuer, ce qui va dans le sens d'une pause en septembre. "Je pense toujours que nous avons vu la dernière hausse des taux, mais il y a une petite possibilité que le mois de novembre puisse encore donner lieu à une nouvelle hausse des taux. Il faudrait que je voie plus de données pour y croire maintenant", note Robert Pavlik, gestionnaire de portefeuille chez Dakota Wealth. En Europe, la Banque centrale européenne (BCE) a relevé jeudi pour la dixième fois d'affilée ses taux d'intérêt, qui est à son plus haut niveau depuis la création de l'euro en 1999, mais a signalé que ce cycle de resserrement monétaire touchait à sa fin. Aux valeurs, HP recule de 4,2% après la cession par Berkshire Hathaway, le groupe de Warren Buffett, de 5,5 millions de titres du fabricant de PC. La séance sera marquée par les débuts du fabricant de puces Arm Holdings sur le Nasdaq, qui s'annonce comme la plus importante introduction en Bourse aux Etats-Unis depuis la fin 2021. * Pour les valeurs à suivre, cliquez sur (Rédigé par Diana Mandiá)