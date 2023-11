Wall Street ouvre en hausse, l'emploi ralentit aux USA

PARIS (Reuters) - La Bourse de New York a ouvert en hausse vendredi après la publication du rapport mensuel sur l'emploi aux Etats-Unis qui renforce la perspective d'une fin de cycle dans le resserrement monétaire en cours. Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones gagne 179,49 points, soit 0,53%, à 34.018,57 points et le Standard & Poor's 500, plus large, progresse de 0,68% à 4.347,28 points. Le Nasdaq Composite prend 0,64%, soit 85,37 points, à 13.379,56. Une heure avant l'ouverture de Wall Street, le département américain du Travail a indiqué que 150.000 emplois non-agricoles avaient été créés en octobre alors que les économistes interrogés par Reuters prévoyaient en moyenne 180.000. Le chiffre de septembre a été en outre révisé en baisse, à 297.000 postes. Parallèlement, la croissance du salaire horaire moyen aux Etats-Unis s'est stabilisée sur un mois (+0,2%) et sa progression en rythme annuel a décéléré, à 4,1%. "Le rapport est conforme à l'opinion du marché selon laquelle le marché du travail et l'économie sont en train de décélérer et cela va maintenir la Fed en attente et amènera les banques centrales à réduire leurs taux l'an prochain", a déclaré Jay Hatfield, directeur d'Infrastructure Capital Management. Les traders tablent désormais avec une probabilité de 90% sur un nouveau statu quo sur les taux de la Fed en décembre, après les pauses observées lors des réunions de septembre et d'octobre. Cette probabilité était de 83% avant le rapport sur l'emploi américain. Aux valeurs, les groupes technologiques et de croissance comme Tesla, Nvidia et Alphabet avancent de 0,80% à 1,42%, alors que le rendement des Treasuries à dix ans est tombé en séance à un creux depuis le 12 octobre, à 4,504%. Apple, qui a annoncé jeudi soir anticiper des ventes inférieures aux attentes pour le trimestre crucial des fêtes de fin d'année, cède 1,52%. Block bondit de 14,23% après le relèvement de sa prévision de bénéfice ajusté. * Pour les valeurs à suivre, cliquez sur (Rédigé par Claude Chendjou, édité par Kate Entringer)