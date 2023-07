Wall Street ouvre en hausse grâce au rebond de la tech

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - La Bourse de New York a ouvert en hausse vendredi, les plus grandes capitalisations rebondissant après leurs baisses la veille tandis que les investisseurs se positionnent en amont de la réunion de la Réserve fédérale. L'indice Dow Jones gagne 0,21%, soit 73,96 points, à 35.299,14 points, le Standard & Poor's 500 progresse de 0,36%, soit 16,28 points, à 4.551,15, et le Nasdaq Composite de 0,63%, soit 88,9 points, à 14,152,30. Les actions de la tech reprennent des couleurs après avoir chuté jeudi, les investisseurs ayant sanctionné des résultats du second trimestre de Netflix et Tesla jugés décevants. Par ailleurs, les valeurs de croissance sont soutenues par les anticipations de taux de la Fed, les investisseurs pariant que la réunion de politique monétaire de la semaine prochaine actera la dernière hausse de taux de ce cycle. Les investisseurs attendent le rebalancement du Nasdaq, qui aura lieu à la clôture vendredi, et est destiné à réduire le poids des capitalisations les plus importantes dans l'indice. Selon des calculs de DWS, le poids des sept plus grandes valeurs représente plus de 56% de la capitalisation du Nasdaq 100, et le rebalancement les fera passer à 44% du poids total. Côté valeurs, American Express cède 3,85%, le groupe ayant maintenu sa prévision de bénéfice annuel inchangée malgré des résultats trimestriels qui ont dépassé les attentes. (Reportage Corentin Chappron, édité par Kate Entringer)