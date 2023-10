Wall Street ouvre en hausse, focalisée de nouveau sur les taux

Wall Street ouvre en hausse, focalisée de nouveau sur les taux













Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - Les Bourses américaines ont ouvert en hausse lundi à Wall Street, encouragées par des commentaires accommodants de responsables de politique monétaire, malgré un contexte géopolitique tendu. Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones gagne 200,69 points, soit 0,60% à 33.873,26 points et le Standard & Poor's 500, plus large, progresse de 0,44% à 4.346,99 points. Le Nasdaq Composite prend 0,35% soit 46,57 points, à 13.450,537. Les investisseurs se focalisent de nouveau sur la trajectoire des taux aux Etats-Unis, le président de la Réserve fédérale de Philadelphie Patrick Hasker devant s'exprimer lundi, tandis que Jerome Powell, président de la Fed, s'exprimera mardi. Vendredi, Patrick Hasker a déclaré que la Fed en avait probablement fini avec les hausses de taux, tandis que le président de la Fed de Chicago, Austan Goolsbee, a dit de son côté qu'il était "indéniable" que le ralentissement de l'inflation était une tendance, et non un artefact statistique. Par ailleurs, 28 des 32 entreprises du S&P 500 ayant déjà publié leurs résultats ont surpris le consensus à la hausse, ce qui encourage les marchés. Les inquiétudes sur la situation au Proche-Orient pourraient néanmoins limiter les gains, alors qu'Israël s'apprête à envahir la bande de Gaza et que le pétrole reprend sa hausse, pour dépasser les 91 dollars du baril. Aux valeurs, Nvidia abandonne 0,86%, alors que le gouvernement des Etats-Unis prévoit de clore un vide juridique pour empêcher les fabricants de puces américains de vendre à la Chine certains semi-conducteurs avancés. (Rédigé par Corentin Chappron, édité par Kate Entringer)