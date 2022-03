Wall Street ouvre en hausse, espère des progrès sur le dossier ukrainien

PARIS (Reuters) - La Bourse de New York a ouvert en hausse mardi, soutenue par des signes de progrès dans les discussions entre l'Ukraine et la Russie après plus de quatre semaines de conflit.

Une dizaine de minutes après les premiers échanges, l'indice Dow Jones gagne 346,69 points, soit 0,99%, à 35.302,58 points et le Standard & Poor's 500, plus large, progresse de 0,83% à 4.613,68 points.

Le Nasdaq Composite prend 1,21%, soit 173,99 points, à 14.528,9.

Le ministre turc des Affaires étrangères Mevlut Cavusoglu a déclaré mardi, à l'issue d'une réunion organisée à Istanbul entre négociateurs russes et ukrainiens, que les pourparlers entre Moscou et Kyiv avaient enregistré leurs progrès les plus significatifs à ce jour.

La Russie a parallèlement annoncé qu'elle allait "réduire" son activité militaire à Kyiv et Tchernihiv, tandis que l'Ukraine a proposé à Moscou d'adopter un statut neutre en échange de des garanties pour sa sécurité.

"Ces annonces ravivent l'optimisme (sur les marchés boursiers) car elles montrent que les deux parties se parlent et, par conséquent, qu'elles pourraient parvenir à un résultat à court terme", commente Sam Stovall, stratège investissements chez CFRA Research.

Aux valeurs, les groupes pétroliers refluent avec la baisse du prix du brut, qui pâtit de l'optimisme sur le conflit russo-ukrainien. Chevron et Exxon Mobil, Occidental Petroleum, Marathon Oil, Schlumberger et Halliburton perdent de 2,3% à 4,2%.

Les grandes banques de Wall Street, elles, avancent dans l'anticipation d'un relèvement des taux: Wells Fargo et Bank of America gagnent respectivement 2,7% et 1%, tandis que leur indice sectoriel prend 1,72%.

Uber s'octroie 2,7% après une information de presse sur un possible partenariat à San Francisco entre le géant des VTC et Flywheel Technologies sur le modèle de celui conclu avec les taxis de New York.

Fedex, pour sa part, bondit de 4,1% après l'annonce de la nomination de Raj Subramaniam au poste de directeur général en remplacement du confondateur du groupe Fred Smith.

(Rédigé par Claude Chendjou, édité par Jean-Stéphane Brosse)