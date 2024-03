Wall Street ouvre en hausse, encouragée par Powell

PARIS (Reuters) - La Bourse de New York progresse à l'ouverture mercredi, après plusieurs indicateurs encourageants et avant la publication de l'enquête Jolt sur les créations d'emploi et du Livre beige de la Réserve fédérale. Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones gagne 195,51 points, soit 0,51% à 38.780,70 points et le Standard & Poor's 500, plus large, progresse de 0,66% à 5.112,03 points. Le Nasdaq Composite prend 0,96% soit 152,66 points, à 16.092,249. Les chiffres des créations d'emploi dans le secteur privé d'ADP se sont affichés moins forts qu'attendu par le consensus en février, une indication que les tensions sur le marché du travail commencent à se dissiper aux Etats-Unis. Les investisseurs estiment toutefois que l'indicateur manque d'exactitude, et l'enquête Jolt sur les nouvelles offres d'emploi, attendue à 15h00 GMT, sera donc également suivie de près. A lire aussi... Le texte de l'intervention du président de la Fed, Jerome Powell, devant la commission des services financiers de la Chambre des représentants, encourage les marchés, alors que le responsable de politique monétaire a reconnu que les taux baisseraient "à un moment cette année". Les échanges avec les membres de la commission, à partir de 15h00 GMT, ainsi que la publication du Livre beige de la Fed à 19h00 GMT, qui porte sur les conditions économiques actuelles, seront également suivis de près. Aux valeurs, Nordstrom plonge de 10,3% après la publication par le groupe d'un bénéfice et d'un chiffre d'affaires annuels en dessous des prévisions de Wall Street. (Rédigé par Corentin Chappron, édité par Kate Entringer)