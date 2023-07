Wall Street ouvre en hausse, encouragée par la Fed

Wall Street ouvre en hausse, encouragée par la Fed













Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - La Bourse de New York a ouvert en hausse jeudi à Wall Street après une réunion de politique monétaire au ton prudent. Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones gagne 48,71 points, soit 0,14% à 35.568,83 points et le Standard & Poor's 500, plus large, progresse de 0,74% à 4.600,65 points. Le Nasdaq Composite prend 1,31% soit 184,65 points, à 14.311,928. La réunion de politique monétaire de la Réserve fédérale s'est déroulée sans surprise, les marchés ayant bien intégré que la banque centrale relèverait son taux directeur de 25 point de base à 5,25-5,50%. Jerome Powell s'est par ailleurs montré prudent dans ses déclarations et ne s'est pas engagé sur la réunion de septembre, soulageant les investisseurs, dont la majorité s'attend désormais à ce que les taux américains cessent de progresser : selon l'outil Fedwatch, 80% d'entre eux s'attendent à une pause en septembre. "Il semble que les banquiers centraux veuillent garder toutes les options sur la table, ce qui peut également être interprété comme un signe d'incertitude, notamment en ce qui concerne leurs propres capacités de prévision", remarque Christian Scherrmann, économiste US chez DWS. Côté valeurs, Meta Platform progresse de 8,32% après avoir fait part mercredi d'une prévision de chiffre d'affaires pour le troisième trimestre supérieure aux attentes. (Reportage Corentin Chappron, édité par Blandine Hénault)