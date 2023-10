Wall Street ouvre en hausse, encouragée par l'enquête ADP

PARIS (Reuters) - La Bourse de New York a ouvert en hausse mercredi, soutenue par l'enquête du cabinet ADP sur l'emploi privé aux Etats-Unis qui fait état d'un essoufflement sur le marché du travail. Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones gagne 41,23 points, soit 0,12% à 33.043,61 points et le Standard & Poor's 500, plus large, progresse de 0,16% à 4.236,15 points. Le Nasdaq Composite prend 0,26% soit 34,00 points, à 13.093,461 points. L'indicateur ADP de l'emploi privé américain, publié mercredi, a montré que le nombre de créations de postes en août était nettement inférieur au consensus, une indication que les marchés du travail pourraient commencer à se détendre sous la pression des hausses de taux de la Réserve fédérale. L'indicateur a été d'autant mieux accueilli que les données des nouvelles offres d'emploi JOLT publiées mardi ont montré une progression plus importante que prévu des nouvelles offres d'emploi en août, faisant craindre que les tensions sur les marchés du travail américains ne persistent. A ce titre, le répit apporté par l'indicateur ADP risque d'être de courte durée, car les nouvelles inscriptions au chômage sont attendues jeudi et le rapport sur l'emploi vendredi. Les tensions sur les marchés du travail sont devenues l'un des principaux facteurs d'inflation aux Etats-Unis, et une persistance de ces tensions pourrait convaincre la Réserve fédérale de maintenir ses taux en territoire restrictif plus longtemps qu'anticipé par les marchés. Aux valeurs, Intel progresse de 1,82%, la société prévoyant de faire de son unité de puces programmables une activité autonome à partir de janvier, et de l'introduire en Bourse au cours des deux ou trois prochaines années. (Rédigé par Corentin Chappron, édité par Kate Entringer)