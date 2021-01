Wall Street ouvre en hausse en misant sur une relance massive

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - La Bourse de New York a ouvert en hausse jeudi, les investisseurs continuant de parier sur une amplification de la relance économique après l'entrée en fonctions de Joe Biden à la Maison blanche, une perspective qui l'emporte sur les signes de ralentissement de la reprise.

Quelques minutes après le début des échanges, l'indice Dow Jones gagne 156,98 points, soit 0,51%, à 30.986,38. Le Standard & Poor's 500, plus large, progresse de 0,93% à 3.783,11 et le Nasdaq Composite, qui avait reculé la veille, prend 1,6% à 12.927,15 points.

Wall Street continue ainsi de profiter de la double victoire démocrate aux élections sénatoriales de Géorgie, qui assure à la future administration Biden une majorité au Sénat à même de favoriser l'adoption de projets de loi ambitieux, notamment en matière de soutien à l'activité et à la consommation.

Ce facteur prend le pas sur la dégradation actuelle de la conjoncture aux Etats-Unis, illustrée ce jeudi par les derniers chiffres des inscriptions au chômage, en très légère baisse mais encore historiquement élevés.

Parallèlement aux espoirs de relance, les valeurs bancaires bénéficient de la remontée des rendements obligataires, qui laisse espérer une amélioration de leurs marges de crédit: Bank of America, Citigroup, JPMorgan Chase et Wells Fargo gagnent entre 2,4% et 3,1%.

Sur le marché des emprunts d'Etat, le rendement des Treasuries à dix ans remonte à 1,0744%, au plus haut depuis le 20 mars dernier.

Du côté des technologiques, qui avaient souffert mercredi des craintes d'une offensive antitrust de la future administration démocrate, Apple, Microsoft et Amazon reprennent tous autour de 1%.

Le spécialiste des services numériques DXC Technology bondit par ailleurs de 9,98% après la confirmation par le français Atos des informations de Reuters selon lesquelles il lui a soumis une proposition de rachat.

(Marc Angrand)