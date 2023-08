Wall Street ouvre en hausse, dans un contexte attentiste

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - Les Bourses américaines sont en hausse modérée lundi à Wall Street dans un contexte de prudence, avant la publication jeudi des données de l'inflation et après un rapport officiel sur l'emploi mitigé. Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones gagne 175,82 points, soit 0,50% à 35.241,44 points et le Standard & Poor's 500, plus large, progresse de 0,44% à 4.497,92 points. Le Nasdaq Composite prend 0,45% soit 63,22 points, à 13.972,45. Les investisseurs seront focalisés sur la publication de l'inflation américaine jeudi, qui permettra de juger de la trajectoire future des taux américains. Le rapport sur l'emploi publié vendredi n'a en effet pas permis de clarifier la situation de l'économie américaine: si les créations d'emploi ont été moindres qu'attendu en juillet, la croissance des salaires a été plus forte qu'estimée, une indication de tensions persistantes sur le marché du travail. Côté valeurs, Berkshire Hathaway gagne 1,34% après avoir fait état samedi d'un résultat trimestriel record, tandis que les gains réalisés sur les actions ont permis de dégager un bénéfice global de près de 36 milliards de dollars. (Rédigé par Corentin Chappron, édité par Tangi Salaün)