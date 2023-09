Wall Street ouvre en hausse, confiante avant la Fed

PARIS (Reuters) - La Bourse de New York progresse mercredi à Wall Street avant la décision de politique monétaire de la Réserve fédérale jugée sans risque par les marchés, attendue plus tard dans la journée. Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones gagne 80,57 points, soit 0,23% à 34.598,30 points et le Standard & Poor's 500, plus large, progresse de 0,25% à 4.455,04 points. Le Nasdaq Composite prend 0,22% soit 29,52 points, à 13.707,708. La Fed publiera sa décision sur les taux à 18h00 GMT, la probabilité d'une pause étant évaluée à 99% par les marchés monétaires. En plus de la décision sur les taux, les marchés scruteront les nouvelles prévisions économiques de la banque centrale, qui indiqueront si le scénario de l'atterrissage en douceur favorisé par les investisseurs est jugé crédible par la Fed. "Les marchés ont écrit le scénario de la réunion de la Fed d'aujourd'hui: une pause restrictive, un dot plot inchangé pour 2023", constate ING qui estime "ne voir aucune raison pour laquelle la Fed s'écarterait de ce scénario". Des incertitudes demeurent néanmoins sur la trajectoire à terme des taux, que la conférence de presse pourrait permettre de lever: les marchés estiment qu'une nouvelle hausse de 25 points de base aura lieu avant que le pic des taux ne soit atteint. Côté valeurs, Boeing gagne 0,59% après avoir revu en hausse des prévisions annuelles sur 20 ans concernant les livraisons d'avions à la Chine. (Rédigé par Corentin Chappron, édité par Blandine Hénault)