Wall Street ouvre en hausse, Boeing en soutien

PARIS (Reuters) - La Bourse de New York a ouvert en hausse jeudi, soutenue par Boeing et le compartiment du transport et des loisirs, mais les craintes liées au variant Omicron du coronavirus continuent d'alimenter la volatilité.

Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones gagne 192,93 points, soit 0,57%, à 34.214,97 points et le Standard & Poor's 500, plus large, progresse de 0,16% à 4.520,24 points.

Le Nasdaq Composite gagne 0,4%, soit 65,89 points, à 15.313 points.

Le marché tente un rebond alors que l'annonce mercredi du premier cas de variant Omicron aux Etats-Unis a précipité le S&P-500 et le Nasdaq en dessous de leur moyenne mobile à 50 jours et le Dow Jones sous sa moyenne à 200 jours, une première depuis juillet 2020.

L'indice CBOE de volatilité, surnommé aussi l'indice de la peur, reflue jeudi à 29,92 points (-3,72%) après avoir touché la veille un pic depuis février.

Aux valeurs, Boeing gagne près de 3% après la publication par l'autorité chinoise de l'aviation de nouvelles directives de navigation qui ouvrent la voie à une possible levée de l'interdiction de vol en Chine du 737 MAX, un avion impliqué dans deux accidents meurtriers en 2018 et 2019 en Ethiopie et en Indonésie.

Le secteur du transport aérien et celui de l'hôtellerie et de la restauration, les plus exposés à la pandémie, montent également, de respectivement 0,91% et 0,99%.

A la baisse, Apple recule de 3,3% après une information de Bloomberg évoquant un ralentissement de la demande pour la gamme iPhone 13 du constructeur. Les actions des fournisseurs du groupe, comme Qualcomm, Skyworks ou encore Broadcom, refluent de 1% à 3,4%.

Le marché pétrolier reste orienté à la baisse, perdant environ 2%, alors que l'Opep et ses alliés ont opté pour le statu quo concernant leur production face à l'émergence du variant Omicron.

Côté indicateur, les inscriptions au chômage ont augmenté aux Etats-Unis la semaine dernière, à 222.000 contre 194.000 la semaine précédente.

(Reportage Claude Chendjou, édité par Blandine Hénault)