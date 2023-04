Wall Street ouvre en hausse avec Microsoft

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - La Bourse de New York a ouvert en hausse mercredi avec un Nasdaq tiré par les solides résultats de Microsoft, tandis que les gains sont plus limités pour le S&P-500 et le Dow Jones en raison des craintes liées à la conjoncture et à l'impact des taux d'intérêt. Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones gagne 33,75 points, soit 0,1%, à 33.564,58 points et le Standard & Poor's 500, plus large, progresse de 0,17% à 4.078,76 points. Le Nasdaq Composite prend 0,77%, soit 90,72 points, à 11.889,88. Microsoft a fait état mardi d'un chiffre d'affaires sur la période janvier-mars supérieur aux attentes de Wall Street, dans le sillage de la croissance de ses activités d'informatique dématérialisée ("cloud") et des ventes de sa suite Office. L'action Microsoft bondit de 6,72%, entraînant dans son sillage d'autres sociétés du cloud comme Amazon (+2,29%), Datadog (+13,02%) et Snowflake (+7,62%). L'éditeur de jeux vidéos Activision Blizzard, convoité par Microsoft, chute en revanche de 9,52%, l'autorité britannique de la concurrence ayant décidé de bloquer le projet de rachat du groupe. Toujours dans les nouvelles technologies, dont l'indice prend 1,57%, les investisseurs attendent après la clôture de Wall Street les résultats de Meta Platforms (+1,75%). Dans les autres compartiments, Boeing gagne 3,03%, l'avionneur ayant annoncé son intention d'augmenter la production des 737 MAX d'ici la fin de l'année, tout en soutenant son objectif annuel de flux de trésorerie. Parmi les 124 sociétés du S&P-500 ayant déjà publié leurs résultats du premier trimestre, 79% ont dépassé les attentes des analystes au niveau du bénéfice, contre une moyenne en général de 66%, selon les données IBES de Refinitiv. Sur le plan macroéconomique, le marché attend jeudi la première estimation du PIB américain pour le premier trimestre, tandis que vendredi seront publiées les données sur les revenus et dépenses des ménages pour mars qui inclut l'indice des prix PCE très suivi par la Réserve fédérale, dont la réunion de politique monétaire est prévue les 2 & 3 mai. "Malgré des résultats meilleurs que prévu parmi les grands groupes technologiques ayant déjà publié, la détérioration de la confiance des consommateurs aux Etats-Unis a accru les inquiétudes concernant la baisse des dépenses à venir", a déclaré Susannah Streeter, responsable changes et marchés financiers chez Hargreaves Lansdown. (Rédigé par Claude Chendjou, édité par Kate Entringer)