Wall Street ouvre en hausse avec les résultats, record pour le S&P

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - La Bourse de New York a ouvert en hausse mercredi après la publication de solides résultats par plusieurs grands groupes, tandis que le compartiment obligataire est globalement stable après la récente remontée des rendements. Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones gagne 162,05 points, soit 0,42%, à 38.683,41 points et le Standard & Poor's 500, plus large, progresse de 0,44% à 4.976,46 points, après avoir touché un record à 4.979,13 points. Le Nasdaq Composite prend 0,40%, soit 63,06 points, à 15.672,06. Alors que le président de la Réserve fédérale américaine, Jerome Powell, a exclu une baisse des taux directeurs en mars, les traders attendent de nouveaux indices de la part des banquiers centraux sur le calendrier du cycle de l'assouplissement monétaire anticipé. Des interventions de plusieurs responsables de la Fed comme Adriana Kugler, Thomas Barkin ou Susan Collins sont attendues dans la journée. Le président de la Réserve fédérale de Minneapolis, Neel Kashkari, a déclaré mercredi que la banque centrale américaine devrait probablement réduire le taux des fonds fédéraux à deux ou trois reprises cette année sur la base des informations dont elle dispose actuellement sur l'économie. Sur le marché obligataire, le rendement des bons du Trésor américain est quasiment stable, à 4,115%, après être monté à 4,177% lundi. La saison des résultats se poursuit parallèlement alors que plus de la moitié des sociétés du S&P 500 ont désormais publié leurs comptes, 81,2% d'entre elles ayant dépassé les attentes au niveau du bénéfice, selon les données fournies mardi par LSEG. Dans l'ensemble, le bénéfice des sociétés du S&P-500 devrait avoir augmenté de 8,1% au quatrième trimestre par rapport au trimestre précédent. Parmi les publications du jour, Ford Motor bondit de 5,88% après l'annonce par le constructeur automobile d'un chiffre d'affaires trimestriel meilleur que prévu et le versement d'un dividende supplémentaire aux actionnaires. Chipotle Mexican Grill's prend 2% après avoir publié un bénéfice et un chiffre d'affaires supérieurs aux attentes au titre du quatrième trimestre. Côté baisse, VF Corp chute de 9,03% après l'annonce du départ de son directeur financier Matt Puckett. Le fabricant des baskets Vans et des vêtements The North Face a en outre indiqué avoir raté le consensus sur ses résultats trimestriels en raison de la faiblesse de la demande. Hilton Worldwide est dans le vert après ses résultats, tandis qu'Uber Technologies cède 1,41% après les siens. Le secteur des réseaux sociaux est secoué par Snap, qui s'écroule de 30,17% après la publication d'un chiffre d'affaires trimestriel en deçà des prévisions. Pinterest perd 1,51%. * Pour les valeurs à suivre, cliquez sur (Rédigé par Claude Chendjou, édité par Blandine Hénault)