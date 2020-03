Wall Street ouvre en hausse avec les espoirs de relance

Crédit photo © Reuters

NEW YORK (Reuters) - La Bourse de New York a ouvert en hausse vendredi mais sous les niveaux promis en début de journée par les contrats à terme, un rebond prudent favorisé par les multiples mesures de soutien monétaire et budgétaire annoncées ces derniers jours.

Quelques minutes après le début des échanges, l'indice Dow Jones gagne 263,96 points, soit 1,31%, à 20.351,15 et le Standard & Poor's 500, plus large, progresse de 1,1% à 2.435,94.

Le Nasdaq Composite prenait 1,59% à 7.264,55 points à l'ouverture.

Cette hausse ne fait toutefois que limiter les lourdes pertes subies cette semaine, de l'ordre de 10% pour l'instant pour le S&P-500 après -8,8% la semaine dernière.

La Chine se préparerait, selon plusieurs sources, à dévoiler un plan de soutien à son économie de 1.000 milliards de yuans (131,4 milliards d'euros) et l'Allemagne, elle envisage de créer un fonds de soutien aux entreprises doté de 500 milliards d'euros selon l'hebdomadaire Der Spiegel.

Aux Etats-Unis, la Maison blanche et le Congrès continuent de discuter de mesures de relance qui pourrait atteindre 1.000 milliards de dollars au total et inclure l'envoi direct de chèques aux contribuables.

Parmi les valeurs directement concernées par le projet, les compagnies aériennes, qui pourraient bénéficier d'aides massives, sont en forte hausse United Airlines prend 11,61%, American Airlines 6,41% et Delta Air Lines 9,44%.

Boeing, qui a vu sa valeur boursière chuter de 70% environ depuis le début de l'année, s'adjuge 4,17%.

La séance sera marquée entre autres par les "quatre sorcières", l'expiration simultanée des options et contrats à terme sur actions et sur indices.

(Marc Angrand; Édité par Henri-Pierre André)