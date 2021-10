Wall Street ouvre en hausse avec les banques

PARIS (Reuters) - La Bourse de New York a ouvert en hausse jeudi, portée notamment par les résultats trimestriels supérieurs aux attentes de plusieurs grandes banques, qui éclipsent momentanément les inquiétudes des investisseurs sur l'inflation et la solidité de la reprise économique.

Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones gagne 427,79 points, soit 1,24%, à 34.805,6 points et le Standard & Poor's 500, plus large, progresse de 0,97% à 4.406,06 points.

Le Nasdaq Composite prend pour sa part 0,96% à 14.711,79 points.

Après J.P. Morgan (+0,6%) mercredi, Bank of America (+3,2%), Wells Fargo (+1,2%), Citigroup (+0,7%) et Morgan Stanley (+1,8%) ont à leur tour fait état jeudi de résultats supérieurs aux prévisions.

Le sous-indice du secteur bancaire avance de 1,20%.

Au chapitre macroéconomique, le département du Travail a annoncé que les inscriptions au chômage avaient diminué aux Etats-Unis lors de la semaine au 9 octobre, à 293.000, le niveau le plus bas depuis mars 2020, alors que les économistes prévoyaient en moyenne 316.000.

Par ailleurs, la hausse des prix à la production aux Etats-Unis a décéléré en septembre à 0,5% après 0,7% en août. Sur un an, les prix à la production sont toutefois en hausse de 8,6%, leur plus forte progression depuis novembre 2010. Les économistes prévoyaient un gain de 0,6% sur un mois et de 8,7% en glissement annuel.

La remontée des cours du pétrole profite à Chevron et Exxon Mobil, qui gagnent chacun environ 0,8%.

L'American Petroleum Institute (API) a fait état d'une diminution plus forte que prévu des réserves d'essence et d'autres produits distillés aux Etats-Unis la semaine dernière.

(Reportage Claude Chendjou, édité par Marc Angrand)