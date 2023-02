Wall Street ouvre en hausse avec le rebond de la "tech"

(Reuters) - La Bourse de New York a ouvert lundi en hausse, emmenée par les gains des valeurs technologiques qui avaient été malmenées vendredi par une nette remontée des rendements obligataires. Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones gagne 43,52 points, soit 0,13%, à 33.912,79 points et le Standard & Poor's 500, plus large, progresse de 0,18% à 4.097,62 points. Le Nasdaq Composite prend 0,34%, soit 39,67 points, à 11.757.79 points. La hausse des valeurs "tech" permet de réleguer au second plan la prudence de mise avant la publication cette semaine des chiffres de l'inflation aux États-Unis dans un contexte d'incertitudes sur la politique monétaire de la Réserve fédérale (Fed). Les économistes interrogés par Reuters tablent en moyenne sur une accélération de la progression des prix à la consommation aux Etats-Unis en janvier, ce qui est susceptible de confirmer le discours de la Fed sur la poursuite du resserrement de sa politique monétaire. Ces craintes sur les taux d'intérêt ont pesé en particulier sur les valeurs technologiques et de croissance la semaine dernière, et donc sur le Nasdaq, qui a enregistré vendredi sa première baisse hebdomadaire de l'année. Aux valeurs lundi, Meta, la société mère de Facebook, progresse de 2,1% après des informations du Financial Times selon lesquelles le groupe prépare de nouvelles suppressions de postes. Microsoft est en hausse de 1,9% dans le contexte de reprise des valeurs de la tech. L'avionneur Boeing prend 0,2% après qu'Air India a scellé une commande historique à l'avionneur américain et à Airbus d'environ 500 appareils représentant plus de 100 milliards de dollars au prix catalogue, selon des sources du secteur. (Rédigé par Diana Mandiá, édité par Blandine Hénault)