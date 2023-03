Wall Street ouvre en hausse avec la détente sur les rendements

(Reuters) - La Bourse de New York a ouvert en hausse vendredi, soutenue par les propos d'un responsable de la Fed d'Atlanta la veille en faveur d'une hausse modérée des taux, permettant aux rendements des bons du Trésor américain de reprendre leur souffle. Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones gagne 93,33 points, soit 0,28%, à 33.096,90 points et le Standard & Poor's 500, plus large, progresse de 0,42% à 3.998,05 points. Le Nasdaq Composite prend 0,53%, soit 60,62 points, à 11.523,60. Les propos de Raphael Bostic, président de la Réserve fédérale d'Atlanta, qui se prononçait jeudi en faveur d'un relèvement des taux "lent et régulier" d'un quart de point, ont fait refluer les rendements obligataires de leur sommet de quatre mois atteint lors de la séance précédente, offrant un peu de répit aux marchés d'actions. Wall Street a connu un début de mois de mars volatile après de récentes données américaines qui ont montré la résilience du marché du travail et la persistance de l'inflation, y compris jeudi le nombre d'inscriptions hebdomadaires au chômage aux État-Unis, inférieures aux prévisions. Dans un contexte de craintes d'une hausse des taux plus longue que prévu, les investisseurs seront attentifs vendredi à l'enquête mensuelle de l'Institute for Supply Management (ISM) sur l'activité du secteur des services, prévue à 16h00 CET, qui devrait afficher une baisse à 54,5 en février contre 55,2 en janvier. En Chine, au Royaume-Uni et dans la zone euro les indices PMI des services on montré vendredi une amélioration de l'activité du secteur en février, ce qui a également contribué à soutenir le sentiment du marché. L'indice PMI chinois en particulier a ravivé l'optimisme quant à une reprise solide de la deuxième économie mondiale. "Nous semblons être dans une lutte acharnée entre le thème de la réouverture de la Chine, qui signifie essentiellement la réévaluation des attentes de croissance mondiale à la hausse, et la réévaluation de la Fed", a déclaré Vasileios Gkionakis, responsable de la stratégie de change chez Citi en Europe. Aux valeurs, Dell perd 2,3% après avoir dit s'attendre à un chiffre d'affaires et un bénéfice pour le trimestre en cours inférieurs aux estimations, en raison d'une baisse continue de la demande dans le secteur des PC. Le fabricant de semi-conducteurs Marvell Technology abandonne pour sa part 10% en raison également de prévisions de bénéfice et de chiffre d'affaires pour le premier trimestre inférieures aux attentes. Le détaillant Costco qui a mis en garde contre l'impact de l'inflation sur la demande pour ses produits, est en baisse de 3,3%. Hewlett Packard Enterprise gagne 3%, le fabricant d'ordinateurs ayant annoncé des prévisions de bénéfices optimistes pour 2023. (Rédigé par Diana Mandiá, édité par Kate Entringer)