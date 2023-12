Wall Street ouvre en hausse avec Alphabet et avant l'emploi américain

PARIS (Reuters) - La Bourse de New York a ouvert en hausse jeudi, un nouvel indicateur ayant conforté le reflux des tensions sur le marché du travail à la veille de la publication du rapport officiel mensuel sur l'emploi aux Etats-Unis. Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones gagne 55,26 points, soit 0,15%, à 36.109,69 points, et le Standard & Poor's 500, plus large, progresse de 0,50% à 4.572,38 points. La hausse sur le Nasdaq Composite est plus franche, grâce notamment à Alphabet. L'indice vedette des nouvelles technologies prend 0,83%, soit 117,80 points, à 14.264,52. Une heure avant l'ouverture de Wall Street, la statistique des inscriptions hebdomadaires au chômage aux Etats-Unis, même si elle est jugée volatile et sujette à des révisions, a montré une hausse de 220.000 la semaine précédente, signe d'une détente sur le marché du travail. L'enquête ADP sur les créations d'emploi dans le privé et le rapport "Jolts" (Job Openings and Labor Turnover Survey) sur les offres d'emploi, deux indicateurs publiés en début de semaine, avaient déjà laissé entrevoir une baisse des tensions sur la main d'oeuvre. Les investisseurs attendent désormais une confirmation de cette tendance avec le rapport du mois de novembre sur les créations d'emplois, le taux de chômage, et les salaires qui sera publié vendredi par le département du Travail. Ces données pourraient influer sur les décisions de la Réserve fédérale américaine (Fed) qui se réunit les 12 et 13 décembre alors que la banque centrale américaine cherche à freiner la demande pour juguler l'inflation. Un statu quo sur les taux de la Fed est attendu la semaine prochaine et les traders tablent avec une probabilité de 61% sur une première baisse du coût du crédit dès le mois de mars, selon le baromètre Fedwatch de CME group. Certains analystes estiment toutefois que les marchés font montre d'un excès d'optimisme sur l'évolution de la trajectoire des taux. Le rendement des bons du Trésor américain à dix ans remonte légèrement, d'environ trois points de base, à 4,1476, mais reste proche d'un creux de trois mois. Aux valeurs, Alphabet bondit de 5,16% au lendemain de la présentation de Gemini, son modèle d'intelligence artificielle (IA) le plus avancé. AMD gagne 3,65%, le groupe estimant le marché de ses processeurs destinés à l'intelligence artificielle (IA) dans les centres de données à 45 milliards de dollars cette année. Son concurrent Nvidia avance de 0,91%. Dans le secteur de la santé, Cerevel Therapeutics s'envole de 11,41% en après l'annonce mercredi de son rachat par AbbVie pour 8,7 milliards de dollars, tandis que Bristol-Myers Squibb s'octroie 0,69% à la faveur d'un nouveau plan de rachat d'actions pour un montant de trois milliards de dollars. Côté baisse, Gamestop plonge de 5,15%, le distributeur de jeu vidéo ayant publié un chiffre d'affaires trimestriel inférieur aux attentes sur fond de ralentissement des dépenses de consommation dans un contexte d'incertitudes économiques. * Pour les valeurs à suivre, cliquez sur (Rédigé par Claude Chendjou, édité par Tangi Salaün)