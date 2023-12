Wall Street ouvre en hausse avant une semaine chargée

PARIS (Reuters) - Les Bourses américaines ont ouvert en hausse mardi à Wall Street, dans un contexte d'attentisme avant de nouveaux indicateurs et de nouvelles déclarations de responsables de politique monétaire. Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones gagne 43,27 points, soit 0,12% à 37.349,29 points et le Standard & Poor's 500, plus large, progresse de 0,16% à 4.748,09 points. Le Nasdaq Composite prend 0,23% soit 34,93 points, à 14.940,128. Les investisseurs continuent de parier sur de prochaines baisses de taux de la Réserve fédérale, encouragés par les déclarations accommodantes du président de l'institution, Jerome Powell, la semaine dernière. Lundi, la membre du conseil des gouverneurs Mary Daly a déclaré que des baisses de taux seraient probablement appropriées en 2024 au vu du reflux de l'inflation. Les marchés demeurent néanmoins prudents, car la publication cette semaine de la confiance du consommateur mercredi, du PIB définitif pour le troisième trimestre jeudi et, vendredi, de l'inflation PCE, la consommation de biens durables et de l'indice de sentiment définitif du Michigan, pourrait nuancer le scénario des investisseurs d'une baisse imminente des taux d'intérêt. Le président de la Fed d'Atlanta Raphael Bostic et le président de la Fed de Chicago Austan Goolsbee s'exprimeront plus tard dans la journée, et leurs déclarations pourraient animer les échanges. Aux valeurs, Google est convenu de payer 700 millions de dollars et de permettre une plus grande concurrence sur sa boutique en ligne d'applications pour smartphone, le Play store, selon un accord conclu pour régler un litige antitrust. Le titre prend 0,8%. * Pour les valeurs à suivre, cliquez sur (Rédigé par Corentin Chappron, édité par Kate Entringer)