Wall Street ouvre en hausse avant une salve de publications

Wall Street ouvre en hausse avant une salve de publications













Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - Les Bourses américaines avancent à l'ouverture jeudi à Wall Street, avant de nouveaux indicateurs et résultats et après la dernière décision de politique monétaire de la Réserve fédérale. Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones gagne 68,47 points, soit 0,18% à 38.222,47 points et le Standard & Poor's 500, plus large, progresse de 0,39% à 4.865,01 points. Le Nasdaq Composite prend 0,56% soit 86,24 points, à 15.253,333. Plusieurs indicateurs sont attendus jeudi et vendredi. A 15h00 jeudi sera publié l'ISM manufacturier aux Etats-Unis, en contraction depuis octobre 2022. Le rapport mensuel sur l'emploi sera publié vendredi par le département du Travail, un élément indispensable pour jauger de la persistance des tensions sur l'emploi. Plusieurs résultats clés seront annoncés jeudi. Apple, Amazon, et Meta Platforms, trois des "Sept magnifiques", les groupes technologiques américains les plus importants du monde, publieront leurs comptes trimestriels après la clôture de Wall Street. Les marchés digèrent enfin la dernière réunion de politique monétaire de la Fed, qui a maintenu ses taux à leurs niveaux actuels tout en prévenant que la prochaine réunion, en mars, ne se conclura probablement pas sur une baisse de taux. Aux valeurs, Qualcomm recule de 5,11% en raison des inquiétudes sur ses ventes en Chine, qui prennent le pas sur le bénéfice légèrement supérieur aux attentes publié par le groupe au titre de son deuxième trimestre fiscal. Nvidia gagne 1,01%, après que des sources ont rapporté que le groupe a commencé à prendre des précommandes pour une nouvelle puce d'intelligence artificielle (IA) spécifique à la Chine, et au même prix qu'un produit concurrent de Huawei. (Rédigé par Corentin Chappron, édité par Blandine Hénault)