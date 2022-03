Wall Street ouvre en hausse avant la Fed

PARIS (Reuters) - La Bourse de New York a ouvert en hausse mercredi, soutenue par des signes de progrès dans les discussions entre l'Ukraine et la Russie, alors que les investisseurs attendent les annonces de la Réserve fédérale américaine (Fed).

Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones gagne 396,17 points, soit 1,18%, à 33.940,51 points et le Standard & Poor's 500, plus large, progresse de 1,21% à 4.314,09.

Le Nasdaq Composite prend 1,51%, soit 194,98 points, à 13.143,60.

Même si les combats se poursuivent en Ukraine, la Russie a fait état mercredi de la possibilité de parvenir rapidement à des compromis sur certains points des négociations entre les deux pays, et le président ukrainien, Volodimir Zelensky, a jugé que les pourparlers entre Moscou et Kyiv semblaient prendre une tournure plus réaliste.

L'indice CBOE de la volatilité recule de 3% à 28,8 points, au plus bas depuis le 28 février.

Côté macroéconomie, la Réserve fédérale américaine doit annoncer à 18h00 GMT ses décisions de politique monétaire à l'issue d'une réunion de deux jours.

Face à une inflation à un pic de 40 ans, les marchés anticipent une hausse de taux d'au moins 25 points de base qui marquerait la première étape d'un nouveau cycle de relèvement du coût du crédit.

Cette perspective soutient les banques américaines JP Morgan Chase, Goldman Sachs, Morgan Stanley, Citigroup, Bank of America et Wells Fargo, qui avancent de 1,6% à 2%, alors que le rendement des obligations américaines à cinq ans a touché un sommet depuis mai 2019 à 2,149%.

L'indice du secteur bancaire et celui de la finance prennent respectivement 2% et 1,6%.

Les valeurs technologiques, qui ont fortement baissé depuis le début de l'année, montent également malgré les anticipations de resserrement monétaire. Tesla gagne 0,7% et l'indice S&P des hautes technologies avance de 1,22%.

Les groupes internet chinois cotés à Wall Street tels que Baidu, Alibaba ou encore Didi Global grimpent de 15% à près de 40%, soutenus par l'annonce de Pékin de préserver la stabilité des marchés de capitaux.

Après deux jours consécutifs de fort repli des cours pétroliers, Chevron (+1%) et Exxon Mobil (+0,9%) profitent du rebond du Brent (+0,85% à 100,72 dollars le baril) et du brut léger américain (WTI) (+1,4% à 97,78 dollars le baril).

Concernant l'unique indicateur du jour, les ventes au détail aux Etats-Unis ont augmenté moins que prévu en février avec une hausse de 0,3% après un gain de 4,9% en janvier.

(Rédigé par Claude Chendjou, édité par Marc Angrand)