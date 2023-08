Wall Street ouvre en hausse avant Jackson Hole

Wall Street ouvre en hausse avant Jackson Hole













Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - Les Bourses américaines avancent jeudi à Wall Street, dans l'attente du discours de Jerome Powell, président de la Réserve fédérale, qui portera sur l'état de l'économie américaine. Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones gagne 131,60 points, soit 0,39% à 34.231,02 points et le Standard & Poor's 500, plus large, progresse de 0,34% à 4.391,30 points. Le Nasdaq Composite prend 0,37% soit 50,40 points, à 13.514,367. Les investisseurs seront focalisés sur les déclarations de Jerome Powell, attendues à 14h05 GMT, qui pourront permettre de clarifier les perspectives économiques américaines en deuxième partie d'année, alors que l'activité montre une résistance surprenante aux hausses de taux. De fait, si l'économie continue de rester solide, la Fed pourrait devoir relever une nouvelle fois ses taux. "Des données récentes suggèrent que le consommateur (et l'économie) pourrait rester étonnamment résilient face à des taux d'intérêt plus élevés, ce qui signifie qu’il n’est pas impensable d'envisager que la Fed non seulement maintienne son statu quo, mais annonce de nouvelles hausses de taux l'année prochaine", estime Tiffany Wilding, économiste Amérique du Nord chez PIMCO. Côté valeurs, Nvidia cède 0,83% à l'ouverture après des prises de profits liées à la forte progression du titre. Tesla progresse de 0,51% après que la National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) a annoncé avoir bientôt terminé son enquête de deux ans sur le constructeur automobile et son autopilote. (Rédigé par Corentin Chappron, édité par Kate Entringer)