Wall Street ouvre en hausse avant de nouveaux éléments sur les taux

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - Les Bourses américaines ont ouvert en hausse lundi après la publication de nombreux indicateurs économiques la semaine dernière et avant de nouvelles publications cette semaine. Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones gagne 36,30 points, soit 0,10% à 34.983,58 points et le Standard & Poor's 500, plus large, progresse de 0,11% à 4.519,08 points. Le Nasdaq Composite prend 0,44% soit 61,93 points, à 14.187,413. Les marchés américains avancent après une salve la semaine dernière de données et de commentaires de membres du conseil des gouverneurs de la Réserve fédérale et avant de nouvelles indications sur la trajectoire des taux cette semaine. Le compte rendu de la dernière réunion de la Fed sera publié mardi, tandis que les ventes du Black Friday en fin de semaine éclaireront sur l'appétit du consommateur américain, dont la résistance a soutenu l'activité outre-Atlantique en 2023. Par ailleurs, Nvidia, l'un des "sept magnifiques" dont la performance a soutenu les marchés actions américains en 2023, publiera ses résultats mardi. Une déception pourrait peser sur les actifs risqués et dégrader le moral des investisseurs. Aux valeurs, Microsoft avance de 0,64% après l'annonce de l'arrivée de Sam Altman, ancien directeur d'OpenAI, et de Greg Brockman, cofondateur de la société, pour diriger une nouvelle équipe de recherche sur l'intelligence artificielle (IA). Alphabet, la maison mère de Google, qui développe également des programmes d'IA, recule de 1%. (Rédigé par Corentin Chappron, édité par Kate Entringer)