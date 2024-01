Wall Street ouvre en hausse après les prix à la production US

Wall Street ouvre en hausse après les prix à la production US













Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - La Bourse de New-York a ouvert en hausse vendredi, les marchés saluant la croissance moins importante que prévu de l'indicateur américain des prix à la production le mois dernier. Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones gagne 107,44 points, soit 0,28% à 37.797,55 points et le Standard & Poor's 500, plus large, progresse de 0,33% à 4.795,82 points. Le Nasdaq Composite prend 0,26% soit 31,30 points, à 15.003,214. La hausse moins importante que prévu des prix à la production aux Etats-Unis publiés vendredi, qui montrent une dissipation des pressions sur les coûts, a soulagé les investisseurs après un indicateur d'inflation CPI plus fort que prévu jeudi. A la suite de la publication de l'indicateur, les marchés monétaires ont porté à 86% la probabilité d'une baisse de taux de la Réserve fédérale en mars, contre une estimation à 70% plus tôt dans la journée. Les résultats de JPMorgan Chase, Bank of America, et Citigroup se sont repliés au quatrième trimestre, sous la pression de charges liées aux faillites bancaires. Wells Fargo a profité de ses efforts de réduction de coûts, mais a averti d'un repli de ses résultats en 2024. Aux valeurs, BofA perdait 2,14% après ses résultats. Tesla recule de 2,89% après avoir annoncé baisser fortement la production dans son usine proche de Berlin, les tensions en mer Rouge compliquant l'acheminement de pièces détachées. * Pour les valeurs à suivre, cliquez sur (Rédigé par Corentin Chappron, édité par Kate Entringer)