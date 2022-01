Wall Street ouvre en hausse après les prix à la production aux USA

PARIS (Reuters) - La Bourse de New York a ouvert en hausse jeudi après la publication des chiffres des prix à la production en décembre aux Etats-Unis, qui suggèrent un ralentissement de l'inflation, ce qui, aux yeux des investisseurs, éloigne la perspective d'un resserrement accéléré de la politique monétaire de la banque centrale américaine.

Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones gagne 97,48 points, soit 0,27%, à 36.387,8 points et le Standard & Poor's 500, plus large, progresse de 0,25% à 4.738,41 points.

Le Nasdaq Composite prend 0,37%, soit 56,20 points, à 15 244,60.

Une heure avant l'ouverture de Wall Street, le département américain du Travail a annoncé que les inscriptions au chômage la semaine dernière avaient augmenté à 230.000 contre un chiffre de 200.000 attendu en moyenne par les économistes.

Côté inflation, les statistiques du département du Travail indiquent que la hausse des prix à la production aux Etats-Unis a décéléré bien plus que prévu en décembre par rapport au mois de novembre pour s'établir à 0,2% et 9,7% sur un an alors que les économistes prévoyaient respectivement 0,4% et 9,8%.

"Ces chiffres sont élevés et ne sont assurément pas bons, mais ils étaient attendus", commente Joe Saluzzi, co-directeur du trading chez Themis Trading. "Donc, le marché n'est pas vraiment inquiet et il ne vend pas dessus", a-t-il ajouté.

Mercredi, les indices à Wall Street avaient déjà été soutenus par la publication des chiffres des prix à la consommation en décembre aux Etats-Unis, globalement conformes aux attentes.

Pour les investisseurs, ces données atténuent la pression en faveur d'une remontée rapide des taux d'intérêt aux Etats-Unis alors que les marchés redoutaient il y a encore quelques jours jusqu'à quatre hausses du coût du crédit cette année, avant les déclarations mardi au Congrès de Jerome Powell, le président de la Réserve fédérale américaine (Fed).

La gouverneure Lael Brainard, qui doit être auditionnée à 15h00 GMT par la commission bancaire du Sénat pour le poste de vice-présidente de la Fed, a estimé que le contrôle de l'inflation était la priorité de l'institution.

Côté valeurs, parmi les premiers gros résultats des entreprises, Delta Air lines gagne 1,6% après la publication d'un bénéfice supérieur aux attentes au titre du quatrième trimestre.

American Airlines et United Airlines avancent respectivement de 1,4% et 1,2%.

Les fabricants de semi-conducteurs comme Nvidia, Analog Devices, Texas Instruments et Advanced Micro Devices prennent entre 0,9% et 1,8%, le géant taïwanais des puces TSMC (+7,5%) ayant déclaré jeudi prévoir une forte croissance dans les années à venir.

L'indice des valeurs bancaires progresse de 0,52% à l'approche de la publication vendredi des résultats du secteur, qui marque le véritable coup d'envoi de la saison des comptes financiers.

La croissance des bénéfices trimestriels des sociétés composant le S&P-500 est estimée à 22,4%, selon des données de Refinitiv.

(Rédigé par Claude Chendjou, édité par Sophie Louet)