Wall Street ouvre en hausse après les commentaires des responsables de la Fed

(Reuters) - La Bourse de New York a ouvert en hausse mardi, les rendements des obligations du Trésor américain ayant reculé à la suite des commentaires accommodants des responsables de la Réserve fédérale (Fed), bien que la prudence prévaut dans un contexte d'escalade des tensions au Proche-Orient. Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones gagne 96,91 points, soit 0,29%, à 33.701,56 points et le Standard & Poor's 500, plus large, progresse de 0,19% à 4.344,03 points. Le Nasdaq Composite prend 0,15%, soit 20,61 points, à 13.504,85. Le sentiment du marché est soutenu mardi par les déclarations des responsables de la Fed, qui ont indiqué que la hausse des rendements des bons du Trésor américain à long terme pourrait inciter la banque centrale à ne pas augmenter davantage son taux directeur à court terme. Après ces commentaires et au lendemain d'un jour férié, le rendement des bons du Trésor à 10 ans atteint son plus haut niveau depuis 16 ans. "Bien que la violence au Moyen-Orient soit considérée comme n'ayant que des retombées limitées pour le moment, elle a néanmoins ajouté une nouvelle couche d'incertitude (...) le changement de ton de la Fed est donc le bienvenu", a déclaré Raffi Boyadjian, analyste chez le courtier en devises XM. Les tensions géopolitiques invitent toutefois à la prudence. Israël a déclaré mardi avoir repris le contrôle de la frontière avec la bande de Gaza et le pays a rappelé des centaines de milliers de réservistes. Aux valeurs, PepsiCo prend 0,75% après avoir relevé mardi sa prévision de bénéfice annuel pour la troisième fois de l'année, la société misant sur les multiples augmentations de prix et sur la résilience de la demande pour ses snacks et ses boissons. Unity gagne 3,91% après l'annonce selon laquelle son directeur général allait quitter l'entreprise avec effet immédiat. Rivian prend 3,35% après qu'UBS a relevé sa recommandation de "neutre" à "achat". * Pour les valeurs à suivre, cliquez sur (Rédigé par Augustin Turpin et Diana Mandia, édité par Kate Entringer)