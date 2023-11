Wall Street ouvre en hausse après le statu quo de la Fed sur les taux

PARIS (Reuters) - La Bourse de New York a ouvert en hausse jeudi avec l'espoir de la fin de la remontée des taux d'intérêt aux Etats-Unis, la Réserve fédérale américaine (Fed) ayant opté la veille pour une nouvelle pause sur le coût du crédit après une décision similaire en septembre. Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones gagne 290,2 points, soit 0,87%, à 33.564,78 points et le Standard & Poor's 500, plus large, progresse de 1,14% à 4.286,5 points. Le Nasdaq Composite prend 1,21%, soit 158,43 points, à 13.219,90. La Fed a, comme attendu, maintenu mercredi soir l'objectif des taux des "fed funds" à 5,25%-5,50% et son président, Jerome Powell, tout en n'excluant pas de nouveaux relèvements de taux, a reconnu que la récente hausse des rendements obligataires avaient un impact sur l'économie. Les propos du patron de la Fed, perçus comme moins restrictifs, ont fait reculer mercredi les rendements obligataires américains, tombés à un creux de deux semaines. Le dix ans refluait encore jeudi de près de 15 points de base, à 4,6465% alors qu'il a avait dépassé le seuil des 5% début octobre. "Dans l'ensemble, les marchés ont interprété (les décisions de) la réunion de la Fed comme étant accommodantes", écrit dans une note Charu Chanana, stratège marchés chez Saxo Markets. "Au regard de la dégradation de la confiance des consommateurs et des entreprises et des risques croissants de défauts de paiement, cela conforte la probabilité que nous avons atteint la fin du cycle de resserrement de la Fed", a-t-elle ajouté. La probabilité d'une hausse des taux de la Fed en décembre et en janvier n'est plus que respectivement d'environ 20% et 25%, selon le baromètre FedWatch de CME Group. Ce baromètre évalue à 70% la probabilité que l'actuel cycle de resserrement monétaire soit terminé. Les valeurs de croissance comme Microsoft, Nvidia et Tesla prennent de 0,3% à 3,12% sous l'effet d'une nouvelle détente dans l'obligataire. De nombreuses publications trimestrielles animent également les échanges : Qualcomm bondit de 5,44% après avoir annoncé anticiper un chiffre d'affaires et un bénéfice trimestriels au-dessus des attentes de Wall Street. Apple, première capitalisation mondiale, gagne 1,08% alors que le groupe publiera ses résultats trimestriels après la clôture, tandis qu'Electronic Arts prend 4,44%, l'éditeur de jeu vidéos ayant relevé sa prévision de bénéfice annuel après un trimestre meilleur que prévu. Paypal avance de 3,71% et Mondelez International de 1,76%, à la faveur du relèvement de leurs prévisions respectives, tandis que Starbucks (+10,44%) profite de la publication d'un chiffre d'affaires trimestriel à périmètre comparable supérieur aux attentes de Wall Street. Côté baisse, Moderna chute de 12,51% en raison de l'abaissement de sa prévision de chiffre d'affaires annuel sur fond de recul de la demande dans les vaccins contre le COVID-19. * Pour les valeurs à suivre, cliquez sur (Rédigé par Claude Chendjou, édité par Kate Entringer)