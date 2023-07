Wall Street ouvre en hausse après l'inflation US et Intel

(Reuters) - La Bourse de New York a ouvert en hausse vendredi après des données sur l'inflation aux Etats-Unis qui témoignent d'un ralentissement de la hausse des prix et renforcent les espoirs d'une fin proche de la hausse des taux de la Fed, tandis que les bons résultats d'Intel tirent le secteur des semi-conducteurs vers le haut. Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones gagne 195,95 points, soit 0,56% à 35.478,67 points et le Standard & Poor's 500, plus large, progresse de 0,77% à 4.572,54 points. Le Nasdaq Composite prend 1,20% soit 168,61 points, à 14.218,718. L'inflation aux États-Unis a fortement ralenti en juin, ce qui pourrait inciter la Réserve fédérale américaine à mettre fin à son cycle de hausse des taux d'intérêt. L'indice PCE des prix à la consommation a ralenti à +3,0% sur un an en juin, sa hausse la plus faible depuis mars 2021, après une augmentation de 3,8% en mai. "L'inflation allant dans la bonne direction, cela devrait permettre aux actions de se recentrer sur les bénéfices, qui continuent de dépasser les attentes", a déclaré Peter Cardillo, économiste de marché en chef chez Spartan Capital Securities. Les attentes du marché concernant une nouvelle hausse des taux de 25 points de base en novembre sont restées largement inchangées à 29,9% après la publication des données. [IRPR] Le secteur des puces électroniques est soutenu par le bénéfice surprise d'Intel (+3,60%) annoncé la veille, ainsi que des perspectives meilleures qu'attendu, qui font penser que le marché des PC portable se relève après le creux qui a suivi le boom de la demande durant la pandémie de COVID-19. Dans le sillage d'Intel, Nvidia, Micron Technology et Marvell Technology ont grimpé à l'ouverture entre 0,34 et 1,62%. (Rédigé par Kate Entringer, édité par Zhifan Liu)