Wall Street ouvre en hausse après l'inflation

Wall Street ouvre en hausse après l'inflation













Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - La Bourse de New York progresse jeudi à l'ouverture malgré un chiffre d'inflation CPI aux Etats-Unis plus fort que prévu. Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones gagne 100,44 points, soit 0,11% à 37.797,53 points, et le Standard & Poor's 500, plus large, progresse de 0,26% à 4.794,54 points. Le Nasdaq Composite prend 0,34% soit 51,31 points, à 15.029,604. L'inflation CPI a atteint 3,4% sur un an en décembre, contre 3,1% en novembre et un consensus à 3,2%. La surprise sur la dynamique des prix est une mauvaise nouvelle pour les marchés, déjà confrontés vendredi dernier à un rapport mensuel sur l'emploi américain plus fort que prévu. Ces deux indicateurs font craindre que la Réserve fédérale ne maintienne ses taux à leurs niveaux actuels au cours de sa réunion de mars, alors que les marchés jugeaient probable à environ 70% une baisse au cours de cette réunion, avant la publication de l'indicateur. Une telle décision irait à l'encontre du scénario central des investisseurs qui a soutenu les actifs risqués l'an dernier, celui d'une baisse rapide et indolore de l'inflation qui permettrait à la banque centrale de desserrer fortement les conditions monétaires en 2024. Le logement est toutefois surpondéré dans le calcul de l'inflation CPI par rapport à celui de l'inflation PCE, l'indicateur sur lequel se base la Fed pour juger de l'efficacité de sa politique monétaire, or ce poste de dépense représente la moitié de la surprise de jeudi. Aux valeurs, Citigroup recule de 2,2% après avoir comptabilisé environ 3,8 milliards de dollars de charges et de provisions combinées qui pèseront sur ses résultats au quatrième trimestre. (Rédigé par Corentin Chappron, édité par Sophie Louet)