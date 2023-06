Wall Street ouvre en hausse après l'emploi américain

Wall Street ouvre en hausse après l'emploi américain













Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - La Bourse de New York a ouvert dans le vert vendredi après la publication du rapport mensuel sur l'emploi aux Etats-Unis qui témoigne d'un ralentissement de la hausse des salaires d'un mois sur l'autre en mai. Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones gagne 334,52 points, soit 1,01%, à 33.396,09 points et le Standard & Poor's 500, plus large, progresse de 0,97% à 4.262,06 points. Le Nasdaq Composite prend 1,06%, soit 138,26 points, à 13 239,24. Les indices sur les contrats à terme à Wall Street, qui étaient déjà positifs après l'adoption jeudi soir par le Sénat américain du projet de loi prévoyant une suspension provisoire du plafond de la dette du pays, ont accru leurs gains après la publication du rapport officiel sur l'emploi. Selon le département américain du Travail, 339.000 emplois non-agricoles ont été créés le mois dernier alors que le consensus Reuters prévoyait 190.000. Les analystes notent cependant que le chiffre des créations d'emplois en mai est seulement légèrement supérieur à celui révisé d'avril (294.000), tandis que le taux de chômage est remonté à 3,7% après 3,4% le mois précédent. En outre, la croissance du salaire horaire moyen a ralenti à 0,3% en mai après +0,5% en avril, ce qui porte sa progression sur un an à 4,3%, contre 4,4% précédemment. Pour nombre d'investisseurs, ces chiffres, certes contrastés, pourraient inciter la Réserve fédérale (Fed) à marquer une pause dans le resserrement du coût du crédit. Le baromètre Fedwatch donne toujours une probabilité de 70% d'un statu quo sur les taux d'intérêt lors de la réunion des 13 et 14 juin de la Fed. "C'est le reflet d'un marché du travail qui, bien qu'encore robuste, se ramollit doucement, pas rapidement. C'est exactement ce que la Fed aimerait voir", a déclaré Art Hogan, stratège marchés chez B Riley Wealth. "La Fed veut maîtriser l'inflation sans écraser le marché du travail, et c'est une preuve supplémentaire qu'elle est en bonne voie pour y parvenir", a-t-il ajouté. Aux valeurs, Lululemon Athletica bondit de 16,15% après le relèvement par le distributeur d'articles de sport de ses prévisions de vente et de bénéfice pour l'ensemble de l'année. Dans son sillage, l'action Nike prend 3,24%. Dell est dans le vert après ses résultats trimestriels, tandis que Broadcom gagne 2,34% après ses prévisions. Son concurrent Nvidia, qui a atteint cette semaine 1.000 milliards de dollars de capitalisation boursière, avance de 0,93%. (Rédigé par Claude Chendjou, édité par Blandine Hénault)