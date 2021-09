Wall Street ouvre en hausse, Apple regagne du terrain

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - La Bourse de New York a ouvert en hausse lundi, effaçant une partie de ses pertes de la semaine dernière grâce au rebond d'Apple et à celui des prix de l'énergie.

Quelques minutes après le début des échanges, l'indice Dow Jones gagne 189,47 points, soit 0,55%, à 34.797,19, le Standard & Poor's 500, plus large, progresse de 0,59% à 4.484,82 et le Nasdaq Composite prend 0,59% à 15.204,05.

Le S&P-500, référence de nombreux investisseurs et gérants, a perdu 0,77% vendredi et 1,69% en cinq séances consécutives de baisse sur l'ensemble de la semaine dernière, sa plus mauvaise performance hebdomadaire depuis la mi-juin, en raison notamment des inquiétudes suscitées par l'inflation et le resserrement à venir de la politique monétaire de la Réserve fédérale.

Les chiffres des prix à la consommation aux Etats-Unis en août qui seront publiés mardi pourraient relancer les spéculations sur ce chapitre mais en attendant, la tendance est notamment soutenue par le rebond d'environ 1% des prix du pétrole.

Chevron, Exxon Mobil et Schlumberger prennent respectivement 1,79%, 2,11% et 3,02%.

Apple gagne par ailleurs 1,09% après la chute de 3,3% qui avait fait fondre de près de 85 milliards de dollars la valeur boursière du groupe vendredi en réaction à une décision de justice remettant en cause le système de commissions de sa boutique d'applications.

A la baisse, l'action Alibaba cotée à New York cède 2,43% après un article du Financial Times selon lequel Pékin envisage de démanteler Alipay, la très populaire application mobile d'Ant Group, filiale de paiements du groupe, et en raison de l'interdiction faite aux groupes de hautes technologies de bloquer les liens vers leurs concurrents sur internet.

(Reportage Marc Angrand)