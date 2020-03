Wall Street ouvre en forte hausse avec les espoirs de relance aux USA

Crédit photo © Reuters

(Reuters) - La Bourse de New York a ouvert en forte hausse mardi, effaçant la majeure partie des pertes subies sur les deux séances précédentes en profitant des espoirs placés dans le plan de relance de près de 2.000 milliards de dollars en discussion au Sénat américain.

Quelques minutes après le début des échanges, l'indice Dow Jones gagne 1.305,51 points, soit 7,02%, à 19.897,44 et le Standard & Poor's 500, plus large, progresse de 6,26% à 2.377,57.

Le Nasdaq Composite prend 6,12% à 7.280,38 points.

Le S&P-500 a perdu 7,1% au total sur les deux dernières séances pour inscrire lundi un plus bas de clôture de plus de trois ans, près de 34% sous son pic du 19 février.

Le rebond boursier, également marqué en Europe comme en Asie, s'appuie entre autre sur la multiplication des mesures de soutien mises en oeuvre par les banques centrales, Réserve fédérale en tête, et l'espoir de voir le Sénat adopter enfin un plan de relance de l'économie américaine susceptible d'atteindre 2.000 milliards de dollars (1.850 milliards d'euros environ).

Toutes les valeurs du Dow ont débuté dans le vert et parmi les hausses les plus spectaculaires, Boeing prend 17,32%, Chevron 16,17% et United Technologies 11,81%.

Dans l'automobile, un secteur susceptible de bénéficier d'une probable relance de la consommation, Ford gagne 11,47% et General Motors 8,24%.

