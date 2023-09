Wall Street ouvre en baisse sur fond de craintes inflationnistes

Crédit photo © Reuters

(Reuters) - La Bourse de New York a ouvert en baisse mercredi sur fond de craintes inflationnistes et avant la publication de nouvelles données sur le secteur des services et d'un rapport clé sur l'état de l'économie américaine, les investisseurs recherchant des indices sur les prochaines décisions de la Réserve fédérale (Fed). Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones perd 95,18 points, soit 0,27% à 34.546,79 points et le Standard & Poor's 500, plus large, recule de 0,28% à 4.484,39 points. Le Nasdaq Composite cède pour sa part 0,27% soit 37,18 points, à 13.983,77 points. La hausse des rendements des bons du Trésor et des prix du pétrole à plus de 90 dollars mardi pénalisent les marchés d'actions, alors que les réductions de l'offre de pétrole de l'Arabie Saoudite et de la Russie sont vues comme étant susceptibles d'accroître les pressions inflationnistes. "Cela pourrait obliger la Fed à maintenir les taux d'intérêt à un niveau plus élevé pendant plus longtemps, ce qui contribue à affaiblir l'idée plus confortable selon laquelle la trajectoire des taux est en train de changer", a déclaré Russ Mould, directeur des investissements chez AJ Bell dans une note. Les investisseurs attendent en outre la publication de l'enquête mensuelle de S&P Global auprès des directeurs d'achats et de l'indice ISM des services à 15h45 et 16h00 respectivement, où ils scruteront des signes de ralentissement de l'inflation. Ils se concentreront également sur le Livre beige de la Fed, prévu à 20h00, pour un aperçu de l'économie américaine qui pourrait fournir des indices supplémentaires sur les plans de la banque centrale. Aux valeurs, Apple abandonne 0,59% alors que le Wall Street Journal (WSJ) rapporte mercredi que la Chine a interdit à ses fonctionnaires d'Etat d'utiliser un iPhone d'Apple au travail. La société de streaming vidéo Roku, qui va réduire ses effectifs d'environ 10% et limiter les nouvelles embauches, grimpe pour sa part de 12%. (Rédigé par Diana Mandiá, édité par Blandine Hénault)