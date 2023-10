Wall Street ouvre en baisse sous l'étau des taux

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - Les Bourses américaines ont ouvert en baisse mardi à Wall Street, la hausse des rendements obligataires se poursuivant tandis que la publication d'indicateurs clés incite à la prudence. Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones perd 128,36 points, soit 0,38% à 33.304,99 points et le Standard & Poor's 500, plus large, recule de 0,45% à 4.269,00 points. Le Nasdaq Composite cède 0,59% soit 79,05 points, à 13.228,719 points. Les rendements sur le 10 ans et le 30 ans ont battu des records depuis 2007 lundi et mardi, après qu'un accord de financement a écarté les risques d'un "shutdown" du gouvernement américain et mis fin au mouvement d'aversion au risque, qui avait soutenu les souverains avant l'accord. Par ailleurs, plusieurs responsables de la Fed ont insisté lundi sur la nécessité de maintenir des taux restrictifs "pour un moment" afin de ramener l'inflation sous contrôle. Ajoutant à la circonspection des marchés, les nouvelles offres d'emploi pour septembre (JOLTs) sont attendues mardi à 14h00 GMT, suivi jeudi des nouvelles inscriptions au chômage, et vendredi du rapport mensuel sur l'emploi, crucial pour la trajectoire de la politique monétaire. Les indicateurs permettront de jauger de la persistance des tensions sur les marchés de l'emploi, devenus l'un des principaux facteurs d'inflation aux Etats-Unis: des marchés de l'emploi plus résistants que prévu pourraient justifier davantage de resserrement monétaire. Aux valeurs, Airbnb perd 3,3%après que Keybanc a abaissé sa recommandation à "performance en ligne". (Rédigé par Corentin Chappron, édité par Jean-Stéphane Brosse)