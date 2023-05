Wall Street ouvre en baisse, prudence sur les taux et la dette américaine

(Reuters) - La Bourse de New York a ouvert en petite baisse, la prudence restant de mise avant la décision de la Réserve fédérale (Fed) sur les taux et dans un contexte d'incertitude quant aux négociations sur le plafond de la dette américaine. Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones perd 77,26 points, soit 0,23%, à 33.974,44 points et le Standard & Poor's 500, plus large, recule de 0,23% à 4.158,13 points. Le Nasdaq Composite cède 0,14%, soit 16,51 points, à 12.196,09 points. Le coût de l'assurance contre un défaut de paiement des États-Unis a atteint mardi de nouveaux sommets lorsque la secrétaire au Trésor américain, Janet Yellen, a déclaré que le gouvernement pourrait manquer d'argent d'ici un mois, ce qui a ensuite incité le président Joe Biden à convoquer quatre hauts responsables du Congrès à la Maison Blanche la semaine prochaine. Les investisseurs se montrent également prudents avant la décision de la Fed mercredi, lorsque la banque centrale américaine, qui entame mardi sa réunion de deux jours, devrait annoncer un relèvement de ses taux d'intérêt de 25 points de base, l'inflation dépassant toujours largement l'objectif de 2% alors que le marché du travail reste solide. Les économistes interrogés par Reuters s'attendent toutefois à ce que celui-ci soit l'ultime relèvement dans ce cycle en raison des craintes d'un ralentissement économique et des tensions récentes dans le secteur bancaire. Dans ce context de prudence, les yeux seront tournés vers la dernière enquête "Jolts" sur les ouvertures de postes et les chiffres sur les commandes à l'industrie aux Etats-Unis, tous deux attendus à 14h00 GMT. Aux valeurs, les résultats des grandes entreprises sont à nouveau à l'honneur. Pfizer, qui a battu mardi les anticipations des analystes pour le bénéfice du premier trimestre, gagne 1,1% à l'ouverture. Le géant américain des services VTC Uber avance de 5,7%, le groupe ayant dit prévoir un bénéfice trimestriel supérieur aux estimations, après des résultats supérieurs aux attentes pour la période janvier-mars. L'opérateur hôtelier Marriott, qui a revu mardi à la hausse ses prévisions de bénéfice pour l'ensemble de l'année, gagne 4,2% L'entreprise de services éducatifs Chegg recule pour sa part de 48,4% à la suite d'une prévision de revenus à la baisse pour le deuxième trimestre, en raison de la concurrence accrue de ChatGPT. (Rédigé par Diana Mandiá, édité par Matthieu Protard)