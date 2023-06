Wall Street ouvre en baisse, Powell pèse sur les indices

PARIS (Reuters) - La Bourse de New York a ouvert en baisse jeudi dans un contexte de prudence avant la deuxième audition du président de la Réserve fédérale américaine, Jerome Powell, devant le Congrès. Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones perd 82,63 points, soit 0,24%, à 33.868,89 points et le Standard & Poor's 500, plus large, recule de 0,30% à 4.352,59 points. Le Nasdaq Composite cède 0,25%, soit 33,302 points, à 13.468,89. Jerome Powell doit s'exprimer à partir de 14h00 GMT devant la commission bancaire du Sénat alors que la veille il a déclaré devant la commission des Services financiers de la Chambre des représentants qu'il restait encore "un long chemin à parcourir" pour ramener l'inflation à l'objectif de 2%. Cela fait craindre une poursuite du durcissement monétaire entamé en mars 2022 alors que la fourchette des "fed funds" est désormais 5,00%-5,25%. "Le témoignage mercredi de Powell devant le Congrès n'a rien fait pour dissiper les inquiétudes selon lesquelles la pause (sur les taux) que nous avons eue lors de la réunion de juin (de la Fed) se limitait peut-être qu'à cela", commente Mark Luschini, stratège chez Janney Montgomery Scott. Les marchés financiers anticipent cependant toujours un seul relèvement des taux de la Fed de 25 points de base d'ici la fin de l'année contre deux dans les projections de la banque centrale. La plupart des valeurs liées aux nouvelles technologies, qui ont souffert mercredi, sont encore en repli jeudi, l'indice sectoriel perdant 0,15%, quatrième séance consécutive dans le rouge. Tesla recule de 2,14%, Morgan Stanley ayant abaissé son conseil sur le constructeur automobile à "pondération en ligne" contre "surpondérer". Spirit Aerosystems, qui produit des structures critiques pour Boeing chute de 11,55%, tandis que l'avionneur américain cède 3,11%. L'équipementier aéronautique a suspendu jeudi la production dans son usine de Wichita, dans le Kansas, après le rejet par les salariés d'une proposition salariale et l'annonce une grève à compter du 24 juin. L'action cotée à Wall Street d'Accenture abandonne 5,47%, la société de conseil en informatique ayant annoncé jeudi anticiper un chiffre d'affaires pour le trimestre en cours inférieur aux attentes en raison d'un contexte économique incertain qui pourrait peser sur le budget de ses clients. (Rédigé par Claude Chendjou, édité par Kate Entringer)